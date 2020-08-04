РФС проведет разбирательство в отношении сотрудничества «Спартака» и «Химок» после скандальных заявлений Юрана

Источник: Sport24

Руководители РФС намерены запросить у клубов всю информацию об их сотрудничестве. Поводом для разбирательств стали высказывания уволенного с поста главного тренера «Химок» Сергея Юрана о том, что министр спорта московской области Роман Терюшков обсуждал с генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым зарплату главного тренера «Химок», а также другие финансовые моменты.

1 августа вышедшие в РПЛ «Химки» объявили об уходе Юрана с поста главного тренера. Подмосковную команду возглавил Дмитрий Гунько. Юран утверждал, что к его увольнению причастен генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов. В «Химках» заявили, что причиной ухода Юрана стали расхождения по поводу условий контракта.

Также Юран намекал на то, что в новом сезоне «Уфа» и «Химки» могут сдавать матчи «Спартаку».