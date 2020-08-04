«Химки» объявили о расторжении контракта с Сергеем Юраном по соглашению сторон

По заверению клуба, договор был расторгнут по соглашению сторон.



«Благодарим Сергея Николаевича за работу в клубе и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении.



Юран ранее прокомментировал информацию об увольнении с поста главного тренера «Химок» следующим образом: «Указание пришло из “Спартака”, именно от Шамиля Газизова». Вместо специалиста подмосковную команду возглавил Дмитрий Гунько. Впоследствии Юран заявил, что намерен подать иск в УЕФА против клуба.



По итогам сезона-2019/2020 «Химки» вышли в Российскую Премьер-Лигу, заняв второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Команда сыграла и в финале Кубка России, где уступила «Зениту» (0:1).