«Химки» объявили о расторжении контракта с Сергеем Юраном по соглашению сторон
«Химки» на своём официальном сайте объявили о расторжении контракта с бывшим главным тренером команды Сергеем Юраном.
«Химки» на своём официальном сайте объявили о расторжении контракта с бывшим главным тренером команды Сергеем Юраном.
По заверению клуба, договор был расторгнут по соглашению сторон.
«Благодарим Сергея Николаевича за работу в клубе и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении.
Юран ранее прокомментировал информацию об увольнении с поста главного тренера «Химок» следующим образом: «Указание пришло из “Спартака”, именно от Шамиля Газизова». Вместо специалиста подмосковную команду возглавил Дмитрий Гунько. Впоследствии Юран заявил, что намерен подать иск в УЕФА против клуба.
По итогам сезона-2019/2020 «Химки» вышли в Российскую