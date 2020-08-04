Футболист Игбун остается в «Динамо» еще на два года
Форвард Сильвестр Игбун остается в московском «Динамо» еще на два года, сообщается на странице футбольного клуба в Twitter.
Форвард Сильвестр Игбун остается в московском «Динамо» еще на два года, сообщается на странице футбольного клуба в Twitter.
Игбун перешел в «Динамо» на правах аренды из «Уфы» в сентябре 2019 года. Опция о выкупе 29-летнего нигерийца была активирована автоматически.
В минувшем сезоне чемпионата России Игбун забил за «бело-голубых» два мяча и отдал одну голевую передачу.