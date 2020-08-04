Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.08
Сассуоло
Удинезе
01
Футбол. Зарубежный
2.08
Болонья
Торино
11
Футбол. Еврокубки
5.08
Копенгаген
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
5.08
Шахтер Д
Вольфсбург
Футбол. Еврокубки
5.08
Интер
Хетафе
Футбол. Еврокубки
5.08
Манчестер Юнайтед
ЛАСК
Все события
Фоторепортажи
9Победа Петра Яна и другие бои UFC 251
25Пинок Дзагоева и пушка Облякова: победа ЦСКА в кадрах Sport24
14:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболист Игбун остается в «Динамо» еще на два года

Форвард Сильвестр Игбун остается в московском «Динамо» еще на два года, сообщается на странице футбольного клуба в Twitter.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Игбун перешел в «Динамо» на правах аренды из «Уфы» в сентябре 2019 года. Опция о выкупе 29-летнего нигерийца была активирована автоматически.

В минувшем сезоне чемпионата России Игбун забил за «бело-голубых» два мяча и отдал одну голевую передачу.

 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
Топлес - нет: красавица-легкоатлетка не только талантлива, но и скромна
Овечкин «молчит», в плей-офф НХЛ забивают другие русские
Трусова рассказала, почему ушла от Тутберидзе к Плющенко
Икер Касильяс объявил о завершении карьеры
«Динамо» подписало контракт с Фоминым. Кого еще ждать?
Косторной откажут в переходе в академию Плющенко
Источник: Футболист «Зенита» хочет играть в топ-лиге
РФС проведет разбирательство в отношении «Спартака» и «Химок»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь