Медведев назвал бредом информацию о желании Малкома покинуть Россию

Источник: Спорт РИА Новости

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года. В минувшем сезоне 23-летний игрок провел за клуб из Санкт-Петербурга 12 матчей в Российской премьер-лиге, в которых забил четыре мяча. По информации Estadio Deportivo, хавбек недоволен своей карьерой в России и намерен продолжить ее в одном из ведущих европейских чемпионатов.

«Это бред, ерунда. Никаких обращений со стороны Малкома не было и, я уверен, не будет, он всем доволен, так же, как и другие члены команды. Сейчас он готовится к новому сезону и к матчу за Суперкубок России», — сказал Медведев по телефону.