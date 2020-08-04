Медведев назвал бредом информацию о желании Малкома покинуть Россию
Информация о том, что бразильский футболист Малком хочет покинуть «Зенит», является бредом, заявил РИА Новости генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.
Информация о том, что бразильский футболист Малком хочет покинуть «Зенит», является бредом, заявил РИА Новости генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.
Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года. В минувшем сезоне 23-летний игрок провел за клуб из
«Это бред, ерунда. Никаких обращений со стороны Малкома не было и, я уверен, не будет, он всем доволен, так же, как и другие члены команды. Сейчас он готовится к новому сезону и к матчу за Суперкубок России», — сказал Медведев по телефону.
«Зенит» сыграет в матче Суперкубка России с московским «Локомотивом». Игра пройдет в Москве 7 августа и станет первой в новом сезоне.