«Буду переживать за парней». Юран о расторжении контракта с «Химками»

Источник: Спорт-Экспресс

— Могу сказать следующее, — начал Юран. — Сегодня мы расторгли контракт с «Химками» по обоюдному согласию сторон. Благодарен команде, парням. Они молодцы, дошли до финала Кубка России. Желаю им обойтись без травм. Конечно, буду за них переживать и болеть.

Смотрю теперь только вперед. Уже стали поступать звонки, появляются варианты по трудоустройству. Надеюсь, в ближайшее время вернусь к своей любимой работе. Я предан футболу до мозга костей. Это вы могли увидеть по полуфиналу и финалу Кубка России.