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14:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Буду переживать за парней». Юран о расторжении контракта с «Химками»

Cергей Юран прокомментировал «СЭ» расторжение контракта с «Химками». Сегодня подмосковный клуб объявил, что соглашение со специалистом было расторгнуто по соглашению сторон.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Могу сказать следующее, — начал Юран. — Сегодня мы расторгли контракт с «Химками» по обоюдному согласию сторон. Благодарен команде, парням. Они молодцы, дошли до финала Кубка России. Желаю им обойтись без травм. Конечно, буду за них переживать и болеть.

Смотрю теперь только вперед. Уже стали поступать звонки, появляются варианты по трудоустройству. Надеюсь, в ближайшее время вернусь к своей любимой работе. Я предан футболу до мозга костей. Это вы могли увидеть по полуфиналу и финалу Кубка России.

Еще раз хочу сказать спасибо команде. У нас была семья, коллектив. Желаю им удачи в премьер-лиге. (Виталий Айрапетов).

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