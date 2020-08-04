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16:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Денис Глушаков объявил об уходе из «Ахмата»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков в своём «инстаграме» сообщил, что покидает грозненский клуб.

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«Пришло время двигаться дальше. Но сначала хочу от всего сердца поблагодарить “Ахмат”, всех болельщиков, Чеченскую Республику и город Грозный. Спасибо за атмосферу и гостеприимство. Тренерскому штабу, всем футболистам, персоналу, работникам базы — отдельный респект, удачи и больших побед впереди. Это единая команда, где каждый поддерживает каждого.

Поначалу где-то меня сдерживали травмы, но потом — особенно после ударной работы на карантине — удалось вернуться к оптимальным кондициям. Пробежал и что-то забил — почти как в лучшие золотые времена. Есть силы и желание решать серьёзные задачи в футболе — никогда этого не скрывал. Дети заждались дома, любой отец меня поймёт, но, конечно, профессиональный путь футболиста может быть очень разным.

Сейчас тренируюсь по своей программе, веду переговоры по нескольким вариантам и, поскольку каждый день появляются новые слухи, решил прояснить ситуацию. Республике с её красотами и гостеприимством и “Ахмату” с его духом и болельщиками — спасибо за всё!» — написал Денис.

Глушаков перешёл в «Ахмат» летом прошлого года на правах свободного агента из «Спартака», за который выступал шесть лет. В минувшем сезоне 33-летний хавбек провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге и забил 4 гола.

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