Полузащитник «Краснодара» Жигулев перешел в «Ротор» на правах аренды

Жигулев является воспитанником клубной академии «Краснодара», в общей сложности провел за основную команду краснодарского клуба 23 матча во всех турнирах. Позднее хавбек защищал цвета екатеринбургского «Урала» и «Тосно» из Ленинградской области, став в его составе обладателем Кубка России. В минувшем сезоне Жигулев выступал за «Краснодар-2», сыграл 24 матча в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), забил один мяч и сделал четыре голевые передачи.