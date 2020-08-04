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17:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Полузащитник «Краснодара» Жигулев перешел в «Ротор» на правах аренды

Полузащитник Илья Жигулев перешел из «Краснодара» в «Ротор» на правах аренды, сообщается на сайте волгоградского футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение с 24-летним игроком рассчитано до конца сезона-2020/21.

Жигулев является воспитанником клубной академии «Краснодара», в общей сложности провел за основную команду краснодарского клуба 23 матча во всех турнирах. Позднее хавбек защищал цвета екатеринбургского «Урала» и «Тосно» из Ленинградской области, став в его составе обладателем Кубка России. В минувшем сезоне Жигулев выступал за «Краснодар-2», сыграл 24 матча в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), забил один мяч и сделал четыре голевые передачи.

«Ротор» в первом туре чемпионата России 11 августу примет петербургский «Зенит».

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