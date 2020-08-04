«Ручной тренер для руководства “Локо”?! Погуглите, кто я, а потом задавайте такие вопросы»

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Из часового общения с новым тренером «Локо» становится ясно одно: если в руководстве клуба хотели взять покладистого тренера, в обход которого можно будет легко продавать или заводить футболистов, то Марко Николич — плохой выбор. И прочитав о его трансферных запросах, принципах работе с молодыми игроками и об анонсированном атакующем стиле игры, вы поймете почему.

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Кокорин, Смолов

Ну, а начали мы с перешедшего в «Спартак» Кокорина.



— Вы ведь сами хотели его подписать. Это правда?

— Да. Во-первых, Кокорин мне нравится как игрок. Александр- сильный футболист. Во-вторых, он — россиянин, что важно при новом лимите. В-третьих, «Локомотиву» важно получить игрока высокого уровня. Мы общались с Кокориным раза два-три. Он задавал вопросы, был открыт для перехода в «Локомотив», но все это уже не так важно. Саша — не наш игрок, мы не смогли его подписать.



— Есть подозрение, что трансфер не мог состояться из-за той самой историей с Денисом Паком, который также связан с РЖД.

— Я в России всего 2 месяца и не знаю, кто, что, когда и по какой причине сделал.



— Но в течение ваших переговоров с Кокориным хоть кто-то из клуба говорил, что сделка невозможна?

— Нет. Не хочу больше говорить об этом.

Кокорин — не наш игрок, но я желаю ему только успехов в дальнейшей карьере.

— Зато в «Локомотив» вернулся Смолов.

— Да, это важно. Ведь то, что я сказал про Кокорина, можно отнести и к Смолову. Он — качественный игрок, россиянин, член сборной, забивал больше всех в РПЛ. Насколько мог понимать, незабитый пенальти в матче против Хорватии на чемпионате мира мог вогнать Федора в небольшую депрессию, но Смолов — хороший человек и игрок. Верю, что он будем для нас большим усилением в следующем сезоне. Вернуть его назад — моё решение. Я счастлив, что он у нас есть. И Федя счастлив, что он с нами.

Локомотив (Москва) Все о команде

— Семин говорил, что Смолов неправильно открывался и не выполнял того, что от него требовали. Вы обсуждали его проблемы в «Локо»?

— Я говорил с ним только о футболе, а футбол — не про историю. Кого волнует, что было вчера? Важно только сегодня и завтра. Не так важно, что было год назад, пять или десять лет назад. Когда Дасаев пропустил гол от Ван Бастена в 1988 — уже история. Это для книг, но не для сегодняшнего дня. Я хочу работать со Смоловым, а он хочет работать с нами. Я хочу помочь ему, а он команде. Увидим все на поле, но я уверен, что у нас получится.

Бадель, возрастные иностранцы

— Что скажете о трансферах иностранцев? Много фамилий называется: Бадель, Камано…

— Как обычно, 99% из того, что пишут в прессе, неправда. Но у нас есть планы. У «Локомотива» много игр в различных турнирах, для чего нужно иметь две команды. Минимум нам нужно два-три игрока, а может и четыре. Усиливать стоит практически каждую позицию, но при этом учитывать новый лимит. Важно понимать, что, когда в «Локо» все здоровы, это очень хорошая команда. Но из-за травм возникли проблемы в некоторых позициях. Но у меня есть чёткие идеи, как усилить команду. Мы уже говорили об этом в клубе, составили список игроков. Фамилии не назову, это не для публики. И важно провести сделки быстро, потому что у нас не так много времени. Но я бы хотел, чтобы новый игрок был в команде уже вчера, а не сегодня или завтра.

— Если без фамилий, то объясните хотя бы принципы усиления.

— В моей голове сейчас четыре группы игроков: первая — качественные легионеры, способные усилить команду прямо сейчас; вторая — наши молодые российские игроки, которые оказывает большое влияние на команду, как Миранчуки, Баринов, Жемалетдинов; третья группа — интересные ребята из академии; четвёртая — футболисты с российским паспортом, которые играют в России и в других чемпионатах, способные сразу усилить команду.

Это проект, который нужно быстро развивать.



— По трем пунктам понятно, но, кажется, есть одно несоответствие. Казалось, что руководство «Локомотива» собирается брать молодых легионеров под продажу. Вы же говорите об иностранцах, которые сразу готовы давать результат.

— Я — тренер, который хочет бороться за победу в чемпионате, за хороший результат в Лиге чемпионов — это не противоречит желанию руководства. Я не делю игроков на молодых и возрастных, только на россиян и иностранцев. Всё, что действительно важно, это качество. И не только для меня — так во всём мире. Если человеку 16 лет, но он способен на многое, то почему бы не дать ему время? Или если игрок хорош в 35 лет, то он тоже будет играть. Повторю: я хочу давать результат, а для этого нужна качественная команда. Мы хотим быть одной из лучших команд в России и Европе.

— Хотелось бы еще раз уточнить: получается, «Локомотив» может купить игрока из Европы, которому будет хорошо за 30?

— Да, это возможно. Не забывайте: ушёл Бенедикт Хёведес, Джефферсон Фарфан, которому сейчас 36, тоже может покинуть клуб. Закончилась аренда у Мариу. Это важные игроки. Нам важен их опыт. К тому же есть ситуация с коронавирусом: приобрести игрока в нынешних условиях непросто. Но мы не ищем оправданий. Я не говорю о том, что «Локомотиву» нужны только возрастные мастера. Нам важно сохранить баланс, и вы увидите, как мы это сделаем, когда начнем официально объявлять о трансферах. Мы уже подписали защитника Виталия Лысцова и 18-летнего полузащитника Жасура Жалолиддинова — он как раз-таки наш проект на будущее. Мы так и будем поступать: подписывать молодых игроков, готовых и очень хороших и кого-то между, способных прибавить.

— Была информация, что трансфер Жалолиддинова с вами не согласовали. Это правда?

— Конечно, нет. Я знаю этого футболиста давно, он был в моём списке интересных и перспективных. Жасур будет с нами тренироваться, мы посмотрим на его уровень. Пока у него было всего два занятия с командой. Если он тот, кто прямо сейчас сможет усилить основу, — хорошо, если нет — мы уже разработали план, как его развивать и как задействовать на поле.

Кикнадзе, свобода

Генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе смотрит матч. | Источник: РИА

— Как в «Локо» ищут игроков? Сначала вы подаете списки для трансферного комитета или руководство предлагает вам футболистов?

— Идеи — мои. Конечно, руководство также может предлагать игроков — в каждом клубе, в котором я работал, так было. Это обоюдный процесс, все мы работаем над поиском лучших. Но не особо важно, кто предлагает футболистов, куда важнее их качество. Если у вас есть игрок высокого уровня, который понравится мне и впишется в стиль нашей игры, то предложить его можете даже вы.



— Представим тогда, что руководство говорит: «Что бы ты ни сказал, мы подписываем…»

— Ага, я понял. Повторю: мы с руководством, безусловно, должны работать вместе. Но кто эксперт в футболе?



— Тренер.

— Кто ответственен за результат?



— Тренер.

— Вот и ответ.

Плохо, когда руководство подписывает игрока без ведома тренера, потому что именно тренер решает, кто будет играть. Но на данный момент я чувствую уважение со стороны руководства, потому что в конце концов все предложения доходят до меня и мое решение становится финальным.

Но здесь тоже нужно быть адекватным. Я ведь в любой момент могу сказать: «Окей, а сейчас я хочу Месси». Но каждый хочет Месси. Нам нужно быть реалистами в выборе игроков и учитывать финансовую ситуацию в клубе.

— В России вас анонсировали как ручного тренера, который будет выполнять все желания руководства. Вам есть чем парировать?

— А что вы об этом думаете?

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— В вашей карьере были громкие конфликты с руководством.

— Вот и ответ. Кто хочет найти какую-то информацию обо мне — погуглите. Введите: «Почему Николич ушел из “Партизана”». Однажды я сам покинул клуб за два тура до конца чемпионата: команда была на первом месте в таблице и вышла в финале Кубка. И это не единичный случай. Я всегда доказываю свою точку зрения, принимаю трудные решения, а не только говорю о них в прессе. То есть, я могу работать в «Локомотиве» 5 лет, а могу и 5 дней. Мне не страшно потерять работу — куда важнее быть абсолютно независимым в своих решениях. И на данный момент в «Локомотиве» у меня нет никаких проблем. Может, кто-то и хочет повлиять на мои решения, но еще никто не попробовал. И я верю, что клуб может жить как большая семья, где у всех есть общие идеи и цели. Вообще куда лучше находить друзей, а не наживать себе врагов. Меня вообще огорчил сам факт вашего вопроса. Он груб ко мне. Как и мысли, что я выполню любую волю руководства. Повторю: если кто-то хочет узнать мою историю — просто погуглите.



— Хорошо, но, говорят, что вратарь Никита Медведев был переведён в «Казанку» решением Кикнадзе. Так ли это?

— Кто говорит? Я не читаю новости. Это было наше общее решение. И я не буду обсуждать игрока в таком контексте.



— А стиль игры и тактику вы с гендиректором обсуждаете?

— Мы постоянно обсуждаем стратегию клуба, организацию, календарь, трансферы и другие нужды. Но стиль игры и тактика — это дело тренера.

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Атакующий стиль

— Гендиректор представлял вас как тренера, способного ставить атакующий футбол. Но люди, разбиравшие матчи ваших команд, находили, что подобному стилю соответствовал лишь ранний «Партизан».

— Послушайте, каждому тренеру легко выйти к прессе и сказать: «Оу, мы будем играть в привлекательный, атакующий футбол». Всем же нравится подобное слышать. Если хотите, тоже могу сказать: «Локомотив» будет играть в привлекательный, атакующий футбол. Но как можно серьезно относиться к подобным заявлениям? Ведь мы живём в 21 веке, когда нужно атаковать, защищаться, идти в контратаки, удерживать мяч, прессинговать, срывать контратаки соперника — и многое другое. Если у тебя есть только один компонент из перечисленного, то результат будет страдать. Футбол — он не про стиль. Футбол — про победы. И я люблю побеждать. Иногда мы будем выигрывать привлекательно, иногда — ужасно. Когда-то — благодаря тактике, в какой-то момент — благодаря индивидуальным действиям игрока. Иногда это будет очень хорошая игра или же нам просто повезёт, что тоже нужно будет заслужить. Но, в конце концов, я хочу видеть результат, а не какой-то там исключительно атакующий футбол. Это то, что я думаю об игре. Повторю: очень просто выходить к публике и рассказывать про атаку, про то, что точно понравится болельщикам. Но это просто несерьезно.



— Но есть же «Барселона»…

— Браво. У них есть свой стиль уже 15−20 лет. Но они знают, как подбирать под него футболистов. Имеют неисчерпаемые ресурсы для этого. Но лишь несколько клубов в мире обладают такими возможностями.

Да, конечно, «Локомотиву» важно играть в атаку, прессинговать, создавать шансы в позиционном нападении — это диктует манера игры соперников, потому что в течение восьми матчей в России мяч всегда был у нашей команды. И нам надо хорошо постараться во время трансферного окна, чтобы взламывать оборону соперников.





— Но в Лиге чемпионов «Локо» придется обороняться, поэтому игроков надо подбирать и под иной стиль.

— Почему сразу обороняться? Возможно, стиль будет другим. Но я говорю о другом, о качестве. Тебе всегда хочется доминировать, но ты на поле не один — есть соперник, у которого могут быть отличные тактические решения, хороший тренер или игроки. У нас сейчас не так много времени для создания новой модели игры: для того, чтобы всё попробовать на поле, нужно 6−7 товарищеских матчей, но в нынешних условиях строить придется прямо во время чемпионата.

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— Кстати, про привлекательный и атакующий футбол говорил бывший тренер «Спартака» Олег Кононов. Также он как-то заявил, что на строительство команды минимум 4 месяца. В момент увольнения — публика его травила, потому что обещания не сбылись. Сколько времени в «Локо» нужно вам?

— Вот несколько фактов: мы присоединились к команде за неделю до рестарта летом, а сейчас у нас есть лишь десять тренировочных дней до начала следующего сезона. Каждый, кто понимает в футболе, осознаёт, что я имею в виду. Да, я рад, что удалось выполнить цель, выйти в Лигу чемпионов. Я также рад, что за этот отрезок мы набрали больше очков, чем прямые конкуренты — «Краснодар», ЦСКА и «Ростов». Но объективно, игрой я недоволен. С этим у нас пока много проблем, потому что было совсем мало времени на тренировки. Но мы не будем плакать или искать оправданий — намного важнее найти решения. Нам нужно улучшать игру уже сейчас. Легко ли это делать во время чемпионата? Нет. Возможно ли это? Верю, что да. Будет ли проще после зимы? Конечно. Но кого это сейчас волнует? Мы до зимнего перерыва проведём 26 матчей, у нас нет времени ждать, чтобы что-то создавать. Поэтому для нас так важен сейчас трансферный период.



— Но говоря о создании нового стиля — вы хотя бы понимаете, останется ли в команде Алексей Миранчук?

— Мы на него рассчитываем — Алексей с нами. Он один из лучших российских игроков. Если у него будет возможность сыграть в хорошем европейском клубе — отлично. Если нет — он наш игрок.

<iframe width="560" height="315" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen frameborder="0" src="https://player-smotri.mail.ru?setDebugRsStreamId=mediaproject_in_article_news&viewMode=external&brandsafety=&channel=news&startId=855124&place_id=article&noSound=1&autoplay=1"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Молодёжь

— Атакующий стиль — одна из сторон представления вас как тренера. Также Кикнадзе говорил умении работать с молодыми игроками. Опять же, мы не нашли статистических подтверждений этой теории.

— Вы же знаете, в каком клубе своей страны я работал? В «Партизане». В течение нескольких лет в рейтинге ФИФА этот клуб был первым по числу воспитанников, играющих в топовых европейских лигах. Думаю, если где-то знают, как работать с молодыми игроками, чтобы после они разъезжались по топ-чемпионатам, то в «Партизане». Но, повторю, я говорю о клубе, а не о себе персонально. Но принципы «Партизана» мне понятны.



— Как вы собираетесь подводить к основе молодых игроков?

— Мы уже приглашаем многих молодых ребят тренироваться с нами. При работе с ними обращаем внимание на все аспекты: тактические, физические, а также ментальные, потому что молодые часто очень чувствительно переносят, когда их внедряют в первую команды.



Момент их готовности нужно уловить. Также важно давать им время на поле, когда они действительно этого заслуживают. И я также смотрел матчи «Казанки», разговаривал со многими людьми. Все, кто мне интересен, тренировались с нами. 5−10−15 дней, а потом менялись. Так что у меня есть чёткая картина.



— Можете выделить кого-то из молодых?

— Я против этого. Сейчас скажу вам имена, вы их опубликуете, а потом ребята сразу станут большими звёздами российского футбола. Так делать нельзя — с молодежью нужно вести аккуратно. Им нужно много и терпеливо работать, доказываться, добиваться результата — только после этого их фамилии прозвучат как фамилии известных игроков «Локо».

Семин, Кикнадзе

Юрий Семин руководит действиями игроков. | Источник: РИА

— Вы говорите, что общались об игроках с многими людьми. Среди них был Семин?

— Мы никогда с ним не общались. Было бы мне это интересно? Определенно — да. Даже не буду объяснять, почему. Вы сами понимаете, кто такой Семин, сколько он работал в «Локомотиве» и чего достиг. Мне вообще очень интересно общаться с профессионалами.



— Но Семин уже сказал: «Дам ли совет Николичу, если он позвонит? Когда он вел переговоры и принимал решение, он знал, что в клубе есть тренер. Тогда и надо было спрашивать совета».

— Я не комментирую слова и действия коллег. Это не в моём стиле. Поэтому не буду делать этого и сейчас. В футболе есть две святые вещи: коллеги-тренеры и игроки. Когда вы смотрите Лигу чемпионов, там большими буквами на бортах написано: «Respect», уважение по отношению к другим. Я уважаю всех.



— Правда, что вы подписали предварительное соглашение в марте?

— Это не то, о чём нужно говорить публично.

Контракт — это конфиденциальная вещь. Но первый контакт с руководством «Локомотива» у нас случился ещё до коронавируса, в конце февраля — начале марта. Контакт, а не контракт. Финализировали же мы всё незадолго до того, как я сюда приехал.

— Но вы все же понимали, что идете на живое место?

— Когда мы разговаривали, речь шла про следующий сезон. Но потом пришёл коронавирус.



— И вам позвонили и сказали: «Нужно приступать сейчас»?

— Да, так. До коронавируса мы говорили о нормальном трансферном окне, подготовке и всём, что обычно нормально. Конечно, мне бы хотелось, чтобы у нас было больше времени и то, чего у нас нет сейчас. Но разве я иду в СМИ и плачусь об этом? Мне надо молчать и работать.

— Вы были удивлены, когда «Локомотив» вышел на вас?

— Нет. У меня было много других предложений из Восточной Европы. Это топовые клубы в своих лигах. Также же были предложения из Китая, Эмиратов, Катара и Саудовской Аравии. Как раз они давали зарплату вдвое больше, чем «Локомотив», но мне 41 год, в моей карьере 50 матчей в еврокубках, я выигрывал трофеи в двух разных странах, тренировал лучшие команды своих чемпионатов. И сейчас хочу повторить это в «Локо» — хочу играть в Европе и сильной лиге. Российский чемпионат входит в топ-6 Европы. «Локо» — хороший клуб, который хочет бороться за большие задачи. У нас хорошая команда. Россия — отличная страна, Москва — прекрасный город. Я много знаю об РПЛ. Все сошлось. Для меня это вызов.



— Вызов — засветиться в ЛЧ и поехать дальше, в западную Европу?

— Не знаю, посмотрим в будущем. Но в мире футбола это работает так: если я дам здесь результат, то в топ-чемпионаты будет попасть легче. Если не дам — намного сложнее. Если ты показываешь результат в Лиге чемпионов, все будут говорить: «Он молодой тренер, который может давать результат и конкурировать с большими командами Европы». Думаю, о что-то еще о мотивации говорить излишне.

Фанаты

— Мотивация или давление — доказать что-то фанатам, которые скандируют фамилию прежнего тренера?

— Для меня это не давление, а вполне объяснимая ситуация. Я не вижу вообще никаких проблем, никакого негативного отношения ко мне. Ультрас хотят видеть Семина, но это не значит, что они против меня. Я понимаю их: они обожают тренера, который был здесь 20 лет, выиграл всё с этим клубом. В Сербии тоже сталкивался с чем-то похожим, но потом я дал результат, и всё изменилось. 15 лет назад меня волновало, что обо мне пишут, что обо мне говорят, но сейчас мне важна лишь моя работа. Меня волнует только результат. В футболе всё работает так: даёшь результат — тебя все любят, не даешь — можешь делать всё, что хочешь, но ты никому не будешь нравиться.



— Слова, что «Локо» доехал до второго места благодаря только лишь Сёмину — они тоже не трогают?

— Если болельщики так думают, то я не против. А что мне делать? Говорить журналистам: «Нет! Это МЫ сделали!». Я предпочитаю говорить о футболе только фактами. Красота в глазах смотрящего! А что есть красота в мире спорта? Так ли часто мы говорим о красоте в баскетболе, водном поло, гандболе или хоккее? Нет. Только в футболе. Но в футболе на сам деле важны факты. Но что есть факты? Факты — это цифры. А цифры — это результат. Остальное — не важно.