Непонятый Кавенаги, гитарист Бракамонте, герой Казани и Питера Домингес. Как играли аргентинцы в РПЛ?

Источник: РИА "Новости"

Вспоминаем самых ярких футболистов из его страны, выступавших в чемпионате России.

Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

Алехандро Домингес («Рубин», «Зенит»)

Чори — герой сразу двух клубов лиги. Став звездой в «Рубине», переехал в Санкт-Петербург и застал золотую пору «Зенита», выигравшего Кубок и Суперкубок УЕФА. Первое российское золото сине-бело-голубых — это голова Домингеса, выбившего мяч из-под перекладины в чемпионском матче в Раменском. Возвращение в Казань получилось не менее триумфальным, а последний сезон в России — одним из самых ярких в карьере полузащитника. «Рубин» в 2009-м стал чемпионом, тогда же команда Курбана Бердыева одержала легендарную победу на «Камп Ноу», а Чори признали лучшим футболистом турнира по версии РФС и тренеров премьер-лиги.

Эктор Бракамонте («Москва», «Терек», «Ростов»)

Пожалуй, Брака — самый обрусевший из игравших в РПЛ аргентинцев, и прозвище Пушкин он заслужил не только за пышную прическу. В короткой и яркой истории «Москвы» Эктор навсегда останется рекордсменом по количеству матчей и забитых мячей. Футбол в его исполнении был таким же ярким и эмоциональным, как и собственные песни под гитару. Он везде становился своим благодаря великолепным человеческим качествам, классному футболу и бешеной самоотдаче в каждой игре. В нашем футболе, где Брака провел девять лет, последнее особенно ценно.

Спартак (Москва) Все о команде

Фернандо Кавенаги («Спартак»)

Приход Леонида Федуна в «Спартак» сопровождался мощной трансферной кампанией, по ходу которой за лучшего снайпера аргентинского чемпионата красно-белые заплатили 11,5 миллиона долларов. Кто-то считает, что Кавенаги придавила именно данная сумма, и он не справился с грузом ожиданий. Есть версия, что аргентинца не приняли спартаковские ветераны. Но, кажется, истинные причины были исключительно футбольными. «Спартак» пережил эпоху безвременья и еще не сформировался как команда. В нем не было системы, которая в «Ривер Плейт» той поры во многом ориентировалась на доставку мяча Кавенаги и работала с точностью швейцарских часов. В новой стране и футболе молодому игроку так и не удалось перестроиться, так что запомнили Фернандо лишь благодаря эпизодическим всплескам.

Леандро Фернандес («Динамо»)

О карьере этого защитника в России лучше всего говорит тот факт, что динамовские болельщики дважды с интервалом в семь лет признавали его лучшим футболистом команды. Впервые это случилось по итогам дебютного сезона Фернандеса в составе бело-голубых. Леандро был хорошо во всем. Забивал важные голы, был надежен в обороне и бился на поле, не жалея ни себя, ни соперников. Настоящий боец, заслуженно получивший капитанскую повязку.

Российская Премьер-Лига Все о турнире

Кристиан Ансальди («Рубин», «Зенит»)

Заключительный этап российской карьеры Ансальди прошел в Санкт-Петербурге, но лучшие годы защитника — это Казань. Кристиан был одинаково хорошо как на привычном левом, так и нетипичном для себя правом фланге обороны. Он — одна из главных фигур золотого периода в истории «Рубина». Идеально вписавшись в систему Курбана Бердыева, аргентинец внес вклад в завоевание всех пяти казанских трофеев — двух чемпионских титулов, Кубка России и двух Суперкубков. В сборную Ансальди начали вызывать именно из Казани.

Эсекиэль Гарай («Зенит»)

В Санкт-Петербург новичок приехал в статусе защитника топ-уровня, за спиной которого были выступления в «Реале» и «Бенфике», участие в Олимпиаде-2008 и чемпионате мира-2014, где он принял участие в финальном матче с Германией (0:1). Гарай стал одной из важнейших фигур в системе Андре Виллаш-Боаша, обеспечившей Питеру чемпионский титул, победу в Кубке России и двух Суперкубках, а также выход из группы Лиги чемпионов. Наверное, Эсекиэль мог принести «Зениту» гораздо больше пользы, однако отработал лишь два год из предусмотренных контрактом пяти. Все изменило желание супруги вернуться в Испанию.

Клементе Родригес («Спартак»)

В отличие от Кавенаги, от его соотечественника не требовали чудес. Да, Родригес приехал в Россию олимпийским чемпионом и победителем Кубка Либертадорес, но он все-таки защитник. В целом Клементе играл неплохо, хотя в нем не видели тех задатков, что помогли другому спартаковцы Маркосу Рохо перейти потом в «МЮ», а в обороне Родригес чувствовал моменты не так тонко, как Нико Пареха. Однако по отдаче на поле к нему никогда не возникало вопросов. Аргентинец адаптировался в коллективе, толково поддерживал нападение и был не последней фигурой в команде, которая трижды брала серебро чемпионата России.

Макси Лопес («Москва»)

«Москва» активно работала на аргентинском рынке. Правда, с переменным успехом. Если Бракамонте стал звездой РПЛ, то взлет Пабло Баррьентоса получился непродолжительным, а малыш Макси Моралес потерялся в нашем чемпионате. На фоне 160-сантиметрового хавбека мощный Макси Лопес (190 см) казался игроком, созданным для российского футбола. Тем более, речь шла о футболисте «Барселоны», куда за красивые глаза не приглашают. И начал аргентинец здорово — с шести голов в девяти матчах. Вот только стабильность Макси не отличала на протяжении всей карьеры, и надолго сменивший потом более десяти клубов форвард в России не задержался.

Себастьян Дриусси («Зенит»)

Кажется, Дриусси недооценивают. Возможно, от него ждали голевой феерии после дебютного дубля в ворота «Рубина», но все-таки Себастьян не классический бомбардир. Зато он — исключительно командный игрок, умеющий наступить на горло собственной песне. В Санкт-Петербурге ему пришлось поменять позицию и выполнять не совсем привычную роль, однако это принесло команде пользу. Два чемпионских титула — это показатель. Как и то, что два турнира подряд Дриусси записывал на свой счет по 6 голевых передач.

Леандро Паредес («Зенит»)

Покупка этого полузащитника у «Ромы» за 23 миллиона евро — одна из самых громких за последние годы. Хотя от Паредеса ждали большего, чем он в итоге показал в России. Лучшим для него периодом стало время раннего Роберто Манчини, когда «Зениту» чуть ли не предлагали заранее вручить чемпионский титул. Только все сложилось иначе, и аргентинец был также нестабилен и вся команда. И все же это исполнитель высокого уровня, который в итоге не потерялся в «ПСЖ», а сине-бело-голубые еще и неплохо заработали на его продаже.