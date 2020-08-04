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18:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Перешедший в «Зенит» чемпион АПЛ рассказал о встрече с Путиным

Чемпион Английской премьер-лиги (АПЛ) в составе «Ливерпуля» Деян Ловрен, перешедший в петербургский «Зенит», в интервью YouTube-каналу сине-бело-голубых рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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Источник: AP 2020

Защитник вспомнил, как после финального матча чемпионата мира 2018 года Путин зашел в раздевалку к сборной Хорватии. Ловрен заявил, что стал единственным, кто решился сфотографироваться с президентом, и показал фото с политиком. Футболист пошутил, что при этом в кадр сумел влезть лучший игрок мундиаля Лука Модрич.

Зенит (Санкт-Петербург)

О трансфере Ловрена стало известно 27 июля. Соглашение с 31-летним игроком рассчитано на три года. Сообщалось, что сумма трансфера составила 8,5 миллиона евро без учета бонусов.

Вместе с «Ливерпулем» Ловрен стал победителем завершившегося розыгрыша АПЛ. В минувшем сезоне он провел десять матчей и отметился одним результативным пасом. Кроме того, защитник выиграл серебро чемпионата мира 2018 года вместе со сборной Хорватии.

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