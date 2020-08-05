Мамаев и Кокорин приняли решение продолжить бороться в суде
Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов в беседе с «СЭ» заявил, что его клиент принял решение подать кассационную жалобу на решение Мосгорсуда.
Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов в беседе с «СЭ» заявил, что его клиент принял решение подать кассационную жалобу на решение Мосгорсуда.
Ранее Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого оправдали по 213-й статье («хулиганство»). Приговор Александра Кокорина оставили без изменений.
— Уже обсудили с Павлом ваши дальнейшие действия?
— Будем подавать кассационную жалобу на те части приговора, по которым еще не принято законное решение. Будем просить оправдать по побоям и соответственно по первому эпизоду с Соловчуком переквалифицировать на часть 1 статьи 115. То есть убрать «хулиганский» мотив.
— А вопрос с получением денежной компенсации обсуждали?
— Нет, этот вопрос мы даже не обсуждаем.
— То есть эта тема сейчас закрыта?
— Да, мы сейчас обсуждаем процессуальные вопросы, как в отношении Павла, так и его сотоварищей. В отношении других ребят тоже было принято незаконное решение.
— То есть все вместе подадите жалобу?
— Конечно. Еще не готова мотивировочная часть, апелляционный приговор нам на руки еще не выдали. Как только мы его получим, в самое ближайшее время подготовим кассационную жалобу во второй кассационный суд и сразу подадим ее.
— О каких сроках идет речь?
— Думаю, в течении августа.
— С учетом решений суда, у ребят еще есть мотивация бороться?
— Она есть, все хотят добиться законного решения.
Рассчитывали, что вчера поставим жирную точку в этом процессе, но, к сожалению, теперь вынуждены идти дальше.
Нам предстоит серия пенальти. (Севастиан Терлецкий).