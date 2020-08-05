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00:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мамаев и Кокорин приняли решение продолжить бороться в суде

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов в беседе с «СЭ» заявил, что его клиент принял решение подать кассационную жалобу на решение Мосгорсуда.

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Ранее Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого оправдали по 213-й статье («хулиганство»). Приговор Александра Кокорина оставили без изменений.

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— Уже обсудили с Павлом ваши дальнейшие действия?

— Будем подавать кассационную жалобу на те части приговора, по которым еще не принято законное решение. Будем просить оправдать по побоям и соответственно по первому эпизоду с Соловчуком переквалифицировать на часть 1 статьи 115. То есть убрать «хулиганский» мотив.

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— А вопрос с получением денежной компенсации обсуждали?

— Нет, этот вопрос мы даже не обсуждаем.

— То есть эта тема сейчас закрыта?

— Да, мы сейчас обсуждаем процессуальные вопросы, как в отношении Павла, так и его сотоварищей. В отношении других ребят тоже было принято незаконное решение.

— То есть все вместе подадите жалобу?

— Конечно. Еще не готова мотивировочная часть, апелляционный приговор нам на руки еще не выдали. Как только мы его получим, в самое ближайшее время подготовим кассационную жалобу во второй кассационный суд и сразу подадим ее.

— О каких сроках идет речь?

— Думаю, в течении августа.

— С учетом решений суда, у ребят еще есть мотивация бороться?

— Она есть, все хотят добиться законного решения.

Рассчитывали, что вчера поставим жирную точку в этом процессе, но, к сожалению, теперь вынуждены идти дальше.
Игорь Бушманов
Адвокат Павла Мамаева

Нам предстоит серия пенальти. (Севастиан Терлецкий).

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