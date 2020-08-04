Экс-тренер сборной Казахстана оценил сезон Зайнутдинова в РПЛ и шансы игрока «Кайрата» перейти в «Рубин»

Источник: РИА "Новости"

Бывший главный тренер сборной Казахстана Вахид Масудов считает, что у полузащитника Бахтиера Зайнутдинова есть шансы стать лидером «Ростова». В интервью корреспонденту Vesti.kz известный специалист также выразил сомнение относительно перспектив хавбека «Кайрата» Еркебулана Тунгышбаева перейти в казанский «Рубин».

«Я думаю, у Бахи есть лидерские задатки. Он неплохо выступил в этом сезоне, зарекомендовал себя. Забил несколько хороших голов и очень органично вписался в игровую структуру «Ростова».

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По Тунгышбаеву я бы сказал так: меня терзают смутные сомнения. Я, конечно, хотел бы Еркебулана видеть там, потому что у него есть ряд хороших качеств, присущих игроку. В «Кайрате» он не до конца вписался в эту схему, не в каждой команде это удается. В «Ордабасы» он органично смотрелся, играл очень сильно, за что и был приглашен в Алматы. Надо найти свою команду", — заявил Масудов.

Отметим, что в 17 матчах Зайнутдинов забил четыре гола за «Ростов» и вошел в топ-6 лучших бомбардиров клуба. Команда заняла пятое место в сезоне РПЛ и обеспечила себе путевку в Лигу Европы на следующий сезон.

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