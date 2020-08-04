Финалист Кубка России и Универсиады стал одноклубником Зайнутдинова

Последней командой Смирнова были «Химки», с которым он в этом году пробился в премьер-лигу и дошел до финала Кубка России. Ранее он также играл за хорватский «Новиград», «Долгопрудный» и дубль московского «Локомотива».

В составе студенческой сборной России Смирнов в 2015 году стал серебряным призером летней Универсиады.

«Приветствуем Александра в составе нашего дружного коллектива и желаем яркой игры в желто-синей футболке!» — говорится в заявлении клуба.