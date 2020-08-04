Финалист Кубка России и Универсиады стал одноклубником Зайнутдинова
Защитник Александр Смирнов подписал контракт с «Ростовом», сообщает официальный сайт российского клуба.
Защитник Александр Смирнов подписал контракт с «Ростовом», сообщает официальный сайт российского клуба.
Последней командой Смирнова были «Химки», с которым он в этом году пробился в
В составе студенческой сборной России Смирнов в 2015 году стал серебряным призером летней Универсиады.
«Приветствуем Александра в составе нашего дружного коллектива и желаем яркой игры в
Напомним, что за «Ростов» с января 2019 года выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов. В прошедшем сезоне 22-летний игрок провел 17 матчей в РПЛ, в которых забил четыре гола и отдал два ассиста, а его команда заняла пятое место и пробилась в Лигу Европы.