Текущие события
Футбол. Кубок России
5.08
Спартак Нч
Ессентуки
Футбол. Кубок России
5.08
Анжи
Махачкала
Футбол. Кубок России
5.08
Форте
Кубань Холдинг
Футбол. Еврокубки
5.08
Копенгаген
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
5.08
Шахтер Д
Вольфсбург
Футбол. Еврокубки
5.08
Интер
Хетафе
Все события
Фоторепортажи
16Эмоциональный срыв Тедеско: «Спартак» сыграл вничью с «Локо»
9Победа Петра Яна и другие бои UFC 251
21:09 (мск), источник: Vesti.kz

Финалист Кубка России и Универсиады стал одноклубником Зайнутдинова

Защитник Александр Смирнов подписал контракт с «Ростовом», сообщает официальный сайт российского клуба.

Наверх

Последней командой Смирнова были «Химки», с которым он в этом году пробился в премьер-лигу и дошел до финала Кубка России. Ранее он также играл за хорватский «Новиград», «Долгопрудный» и дубль московского «Локомотива».

Во время загрузки произошла ошибка.

В составе студенческой сборной России Смирнов в 2015 году стал серебряным призером летней Универсиады.

«Приветствуем Александра в составе нашего дружного коллектива и желаем яркой игры в желто-синей футболке!» — говорится в заявлении клуба.

Напомним, что за «Ростов» с января 2019 года выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов. В прошедшем сезоне 22-летний игрок провел 17 матчей в РПЛ, в которых забил четыре гола и отдал два ассиста, а его команда заняла пятое место и пробилась в Лигу Европы.

Читайте также
Скабелка после ухода из "Барыса" дебютировал с поражения со счетом 0:6 в новом клубе
Федерация хочет запретить Косторной выступать за школу Плющенко
Назван лучший игрок сезона-2019/2020 в Серии А
Трусова рассказала, почему ушла от Тутберидзе к Плющенко
Как Шарапова обошла всех русских красавиц в японском рейтинге
Перешедший в «Зенит» чемпион АПЛ рассказал о встрече с Путиным
Как Сочи удалось сохранить Гран-при РФ, несмотря на коронавирус
СКА разгромил «Локомотив» в матче турнира Sochi Hockey Open
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь