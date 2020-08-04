У «Спартака» не будет абонементной программы на сезон в полном объеме
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Московский «Спартак» не сможет реализовать в полной мере абонементную программу на домашние матчи команды в новом футбольном сезоне
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Московский «Спартак» не сможет реализовать в полной мере абонементную программу на домашние матчи команды в новом футбольном сезоне
«Дорогие “красно-белые”! Нам хотелось бы видеть заполненные трибуны стадиона, но, к сожалению,
«Обещаем, что владельцы абонементов на сезон-2019/20 получат приоритетное право первыми приобрести билеты на матчи РПЛ. О билетной программе на воскресную игру с “Сочи” мы объявим завтра», — отмечает
Ранее власти Москвы разрешили проведение в городе массовых спортивных мероприятий с посещением зрителей в количестве не более 50% от заполняемости арены. В минувшем сезоне, после возобновления чемпионата летом было разрешено посещение игр не более чем 10% от вместимости арены. Домашний стадион «Спартака» в Тушине вмещает около 45 тысяч зрителей.