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4 августа, источник: Спорт РИА Новости

У «Спартака» не будет абонементной программы на сезон в полном объеме

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Московский «Спартак» не сможет реализовать в полной мере абонементную программу на домашние матчи команды в новом футбольном сезоне из-за различных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сообщается в релизе на официальном сайте «красно-белых».

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«Дорогие “красно-белые”! Нам хотелось бы видеть заполненные трибуны стадиона, но, к сожалению, из-за всевозможных ограничений мы не можем реализовать абонементную кампанию на сезон-2020/21 в полном объеме», — говорится в релизе.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Обещаем, что владельцы абонементов на сезон-2019/20 получат приоритетное право первыми приобрести билеты на матчи РПЛ. О билетной программе на воскресную игру с “Сочи” мы объявим завтра», — отмечает пресс-служба клуба.

Спартак (Москва)

Ранее власти Москвы разрешили проведение в городе массовых спортивных мероприятий с посещением зрителей в количестве не более 50% от заполняемости арены. В минувшем сезоне, после возобновления чемпионата летом было разрешено посещение игр не более чем 10% от вместимости арены. Домашний стадион «Спартака» в Тушине вмещает около 45 тысяч зрителей.

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