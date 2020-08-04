У «Спартака» не будет абонементной программы на сезон в полном объеме

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«Дорогие “красно-белые”! Нам хотелось бы видеть заполненные трибуны стадиона, но, к сожалению, из-за всевозможных ограничений мы не можем реализовать абонементную кампанию на сезон-2020/21 в полном объеме», — говорится в релизе.

«Обещаем, что владельцы абонементов на сезон-2019/20 получат приоритетное право первыми приобрести билеты на матчи РПЛ. О билетной программе на воскресную игру с “Сочи” мы объявим завтра», — отмечает пресс-служба клуба.

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