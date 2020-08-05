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00:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Маргасов продолжит выступать за «Сочи»

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Защитник Тимофей Маргасов останется в футбольном клубе «Сочи», сообщается на официальном сайте команды.

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«Маргасов, выступавший в минувшем сезоне за сочинцев на правах аренды, подписал полноценное соглашение с клубом по системе “1+1”», — говорится в сообщении.

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Российская Премьер-Лига

В феврале 2019 года московский «Локомотив» объявил, что отдал футболиста в аренду в «Сочи». Он принял участие в 14 матчах «Сочи» в ФНЛ и помог команде выйти в РПЛ. В сезоне-2019/20 уже в элитном дивизионе 28-летний Маргасов провел за сочинский клуб 15 матчей.

«Сочи» занял 12-е место в чемпионате России в прошедшем сезоне.

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