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10:53 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист молодежной сборной Казахстана подписал контракт с клубом РПЛ

Игрок молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров заключил новое соглашение с российским клубом «Сочи», сообщает корреспондент Vesti.kz. Ранее он рассматривал возможность с переходом в другую команду.

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Бахтияров продлил контракт с «Сочи» на два года. С будущего сезона казахстанец не будет считаться легионером в чемпионате России.

В розыгрыше 2019/20 Бахтияров провел два матча в рамках российской премьер-лиги и одну игру в Кубке России. При этом игрок еще не проводил официальных матчей под руководством Владимира Федотова, который возглавил «Сочи» зимой 2020 года.

В минувшем сезоне чемпионата России «Сочи» занял 12-е место в турнирной таблице. Первый официальный матч в РПЛ 2020/21 «Сочи» сыграет 9 августа против «Спартака» в Москве.

Напомним, что Бахтияров перебрался в «Сочи» в январе 2019 года. Ранее 22-летний вингер выступал за «Кайрат» и армянский «Арцах».

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