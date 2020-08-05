«Спартак» сделал предложение по чемпиону Европы Адриену Силве
Полузащитник «Лестер Сити» Адриен Силва, в течение последних полутора лет выступавший на правах аренды за «Монако», может продолжить карьеру в России.
Полузащитник «Лестер Сити» Адриен Силва, в течение последних полутора лет выступавший на правах аренды за «Монако», может продолжить карьеру в России.
Как сообщает O Jogo, в услугах 31-летнего футболиста заинтересован московский «Спартак». Более того,
Силва является воспитанником «Спортинга», за который выступал с 2007 по 2017 год, после чего перебрался в «Лестер». В минувшем сезоне игрок в составе «Монако» принял участие в 22 матчах французской Лиги 1 (13 — в основе), отдал 2 результативные передачи и получил 7 жёлтых карточек.
В сборную Португалии Адриен вызывается с 2014 года. С национальной командой он завоевал титул чемпиона Европы в 2016 году.