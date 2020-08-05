Текущие события
Футбол. Кубок России
16:30
Анжи
Махачкала
Футбол. Кубок России
18:00
Спартак Нч
Ессентуки
Футбол. Кубок России
19:00
Форте
Кубань Холдинг
Футбол. Еврокубки
19:55
Копенгаген
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
19:55
Шахтер Д
Вольфсбург
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Хетафе
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
ЛАСК
Все события
Фоторепортажи
17ВАР, пенальти и снова тема судейства. «Зенит» — в финале Кубка России после победы над «Спартаком»
33ВАР против «Спартака», офис Тедеско и победа красно-белых
11:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» сделал предложение по чемпиону Европы Адриену Силве

Полузащитник «Лестер Сити» Адриен Силва, в течение последних полутора лет выступавший на правах аренды за «Монако», может продолжить карьеру в России.

Наверх
Источник: Reuters

Как сообщает O Jogo, в услугах 31-летнего футболиста заинтересован московский «Спартак». Более того, красно-белые уже сделали английскому клубу предложение по хавбеку, однако его условия не уточняются.

Силва является воспитанником «Спортинга», за который выступал с 2007 по 2017 год, после чего перебрался в «Лестер». В минувшем сезоне игрок в составе «Монако» принял участие в 22 матчах французской Лиги 1 (13 — в основе), отдал 2 результативные передачи и получил 7 жёлтых карточек.

В сборную Португалии Адриен вызывается с 2014 года. С национальной командой он завоевал титул чемпиона Европы в 2016 году.

Во время загрузки произошла ошибка.
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Федерация хочет запретить Косторной выступать за школу Плющенко
Драма русской суперзвезды НХЛ. Панарин первым едет в отпуск
Матчами 1/8 финала Лиги Европы возобновятся футбольные еврокубки
Бобровский крутился как белка в колесе. Но «Флорида» безнадежна
Большая распродажа на AliExpress: огромные скидки почти на все
Стало известно, сколько Юран получил за расставание с «Химками»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь