«Чайка» арендовала у «Ахмата» футболиста Митришева
«Чайка», выступающая в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), арендовала у грозненского «Ахмата» футболиста Магомеда Митришева, сообщается на сайте клуба из Песчанокопского.
«Чайка», выступающая в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), арендовала у грозненского «Ахмата» футболиста Магомеда Митришева, сообщается на сайте клуба из Песчанокопского.
Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на один сезон. Митришев выступал в «Ахмате» последние восемь лет, а сезон-2014/15 провел в аренде в махачкалинском «Анжи».
В сезоне-2019/20 Митришев забил один мяч в 11 играх за «Ахмат».