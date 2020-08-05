Текущие события
Футбол. Кубок России
16:30
Анжи
Махачкала
Футбол. Кубок России
18:00
Спартак Нч
Ессентуки
Футбол. Кубок России
19:00
Форте
Кубань Холдинг
Футбол. Еврокубки
19:55
Копенгаген
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
19:55
Шахтер Д
Вольфсбург
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Хетафе
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
ЛАСК
Все события
Фоторепортажи
17ВАР, пенальти и снова тема судейства. «Зенит» — в финале Кубка России после победы над «Спартаком»
33ВАР против «Спартака», офис Тедеско и победа красно-белых
12:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Чайка» арендовала у «Ахмата» футболиста Митришева

«Чайка», выступающая в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), арендовала у грозненского «Ахмата» футболиста Магомеда Митришева, сообщается на сайте клуба из Песчанокопского.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на один сезон. Митришев выступал в «Ахмате» последние восемь лет, а сезон-2014/15 провел в аренде в махачкалинском «Анжи».

В сезоне-2019/20 Митришев забил один мяч в 11 играх за «Ахмат».

 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
Красота российской гимнастки сбивает с ног: не устоял даже Макгрегор
Федерация хочет запретить Косторной выступать за школу Плющенко
Драма русской суперзвезды НХЛ. Панарин первым едет в отпуск
Матчами 1/8 финала Лиги Европы возобновятся футбольные еврокубки
Бобровский крутился как белка в колесе. Но «Флорида» безнадежна
«Спартак» сделал предложение чемпиону Европы по футболу
Большая распродажа на AliExpress: огромные скидки почти на все
Стало известно, сколько Юран получил за расставание с «Химками»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь