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12:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Юран получил за расставание с «Химками» 12,5 миллиона рублей

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран мог получить 12,5 миллиона рублей за увольнение из клуба, утверждает Metaranigs.ru.

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Источник: Спорт-Экспресс

10 миллионов Юрану выплатили за досрочное расторжение контракта, который действовал еще чуть менее трех лет. 2 миллиона рублей Юран потребовал за моральный ущерб.

Кроме того, по данным источника, Юран рассчитывал еще 2,5 миллиона за выход «Химок» в финал Кубка России — это 25 процентов от общей премии в размере 10 миллионов на всю команду.

В итоге оставшиеся 39 членов команды получили бы по 192 тысячи рублей на человека вместо 250 тысяч, которые полагались каждому в случае равного деления премиальных.

Под руководством Юрана в сезоне-2019/20 «Химки» добились повышения в классе и повторили лучшее достижение в истории клуба — вышли в финал Кубка России, где уступили «Зениту» (0:1).

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