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12:32 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» объявил о подписании контракта с футболистом Уруновым

ТАСС, 5 августа. Полузащитник Остон Урунов из Узбекистана перешел из футбольного клуба «Уфа» в московский «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Сумма трансфера не разглашается. «Спартак» заключил с 19-летним Уруновым долгосрочный контракт. Футболист будет играть за красно-белых под 20-м номером.

В прошедшем сезоне Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) Урунов провел 10 матчей за «Уфу», в которых не отметился результативными действиями. В российский клуб он перешел в феврале 2020 года из узбекистанского «Локомотива» (Ташкент). Также на родине он ранее выступал за клуб «Навбахор». В составе сборной Узбекистана Урунов провел три матча.

В первом туре РПЛ сезона-2020/21 «Спартак» 9 августа на домашней арене примет «Сочи».

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