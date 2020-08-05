«Спартак» объявил о подписании контракта с футболистом Уруновым

Сумма трансфера не разглашается. «Спартак» заключил с 19-летним Уруновым долгосрочный контракт. Футболист будет играть за красно-белых под 20-м номером.

В прошедшем сезоне Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) Урунов провел 10 матчей за «Уфу», в которых не отметился результативными действиями. В российский клуб он перешел в феврале 2020 года из узбекистанского «Локомотива» (Ташкент). Также на родине он ранее выступал за клуб «Навбахор». В составе сборной Узбекистана Урунов провел три матча.