«Спартак» объявил о подписании контракта с футболистом Уруновым
ТАСС, 5 августа. Полузащитник Остон Урунов из Узбекистана перешел из футбольного клуба «Уфа» в московский «Спартак». Об этом сообщает
ТАСС, 5 августа. Полузащитник Остон Урунов из Узбекистана перешел из футбольного клуба «Уфа» в московский «Спартак». Об этом сообщает
Сумма трансфера не разглашается. «Спартак» заключил с 19-летним Уруновым долгосрочный контракт. Футболист будет играть за
В прошедшем сезоне Тинькофф — Российской
В первом туре РПЛ сезона-2020/21 «Спартак» 9 августа на домашней арене примет «Сочи».