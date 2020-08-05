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14:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч РПЛ «Тамбов» — «Ростов» пройдет со зрителями

Матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2020/21 между «Тамбовом» и «Ростовом» (Ростов-на-Дону) пройдет со зрителями, об этом сообщается в официальном микроблоге тамбовчан в Twitter.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча пройдет в Саранске, где будет проводить свои домашние матчи «Тамбов», 8 августа.

«Уважаемые болельщики, рады сообщить о том, что матч первого тура нового сезона РПЛ “Тамбов” — “Ростов” пройдет в присутствии зрителей. По согласованию с РПЛ, Роспотребнадзором и руководством республики Мордовия, было принято решение о допуске болельщиков на стадион в количестве не более 10% от общей вместимости “Мордовия Арены”. Таким образом, посетить ближайший матч смогут около 4400 болельщиков», — говорится в сообщении.

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