Матч РПЛ «Тамбов» — «Ростов» пройдет со зрителями

«Уважаемые болельщики, рады сообщить о том, что матч первого тура нового сезона РПЛ “Тамбов” — “Ростов” пройдет в присутствии зрителей. По согласованию с РПЛ, Роспотребнадзором и руководством республики Мордовия, было принято решение о допуске болельщиков на стадион в количестве не более 10% от общей вместимости “Мордовия Арены”. Таким образом, посетить ближайший матч смогут около 4400 болельщиков», — говорится в сообщении.