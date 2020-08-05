Текущие события
Футбол. Кубок России
18:00
Спартак Нч
Ессентуки
Футбол. Кубок России
19:00
Форте
Кубань Холдинг
Футбол. Еврокубки
19:55
Копенгаген
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
19:55
Шахтер Д
Вольфсбург
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Хетафе
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
ЛАСК
Все события
Фоторепортажи
16Эмоциональный срыв Тедеско: «Спартак» сыграл вничью с «Локо»
33ВАР против «Спартака», офис Тедеско и победа красно-белых
15:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Помазун продлил контракт с ЦСКА и ушел в аренду в «Урал»

ЦСКА и «Урал» договорились о переходе российского голкипера Ильи Помазуна на правах аренды, сообщает сайт москвичей.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Помазун будет выступать за «Урал» до окончания сезона-2020/21. Соглашение не предусматривает опции дальнейшего выкупа трансфера.

Перед уходом в аренду Илья продлил контракт с ПФК ЦСКА до окончания сезона-2024/25.

Помазун — воспитанник армейской академии. За первую команду сыграл восемь матчей.

 Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
В российском футболе новые правила. Что теперь считается игрой рукой
Кубковая революция в России. Будет максимально непривычно
Драма русской суперзвезды НХЛ. Панарин первым едет в отпуск
Матчами 1/8 финала Лиги Европы возобновятся футбольные еврокубки
Главу РУСАДА захотели уволить
«Спартак» сделал предложение чемпиону Европы по футболу
Большая распродажа на AliExpress: огромные скидки почти на все
Стало известно, сколько Юран получил за расставание с «Химками»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь