Московское «Динамо» изменило программу абонементов на сезон-2020/21
Московское «Динамо» изменило программу абонементов на сезон-2020/21 Российской
Московское «Динамо» изменило программу абонементов на сезон-2020/21 Российской
«Сезон» — это абонементная программа, состоящая из «серий», по каждой можно будет посетить три идущие подряд игры. Всего в «сезоне» будет пять «серий», каждая из которых поступит в продажу поочередно. Все болельщики, кто приобретет первые четыре «серии» подряд, получат матчи Кубка России и пятую пятую «серию» бесплатно.
Стоимость самого дешевого пакета первой «серии», куда входят матчи с волгоградским «Ротором», «Ростовом» и петербургским «Зенитом», составляет 1210 рублей, самого дорогого — 13600 рублей. Для владельцев абонементов прошлого сезона скидка на каждую из «серий» составит 20% от суммарной стоимости билетов.
Закрытая продажа первой «серии» пройдет