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16:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Московское «Динамо» изменило программу абонементов на сезон-2020/21

Московское «Динамо» изменило программу абонементов на сезон-2020/21 Российской премьер-лиги, предложив своим болельщикам новую программу «сезон», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Сезон» — это абонементная программа, состоящая из «серий», по каждой можно будет посетить три идущие подряд игры. Всего в «сезоне» будет пять «серий», каждая из которых поступит в продажу поочередно. Все болельщики, кто приобретет первые четыре «серии» подряд, получат матчи Кубка России и пятую пятую «серию» бесплатно.

Стоимость самого дешевого пакета первой «серии», куда входят матчи с волгоградским «Ротором», «Ростовом» и петербургским «Зенитом», составляет 1210 рублей, самого дорогого — 13600 рублей. Для владельцев абонементов прошлого сезона скидка на каждую из «серий» составит 20% от суммарной стоимости билетов.

Закрытая продажа первой «серии» пройдет 5—10 августа, продажа для всех желающих — 11—15 августа.

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