Московское «Динамо» изменило программу абонементов на сезон-2020/21

«Сезон» — это абонементная программа, состоящая из «серий», по каждой можно будет посетить три идущие подряд игры. Всего в «сезоне» будет пять «серий», каждая из которых поступит в продажу поочередно. Все болельщики, кто приобретет первые четыре «серии» подряд, получат матчи Кубка России и пятую пятую «серию» бесплатно.