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18:17 (мск), источник: ТАСС

Тренер Юран сообщил о предложениях о работе из России и Европы после ухода из «Химок»

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Бывший главный тренер футбольного клуба «Химки» Сергей Юран имеет ряд предложений о работе из России и Европы. Об этом он сообщил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Под руководством 51-летнего Юрана подмосковный клуб вышел в Тинькофф — Российскую премьер-лигу (РПЛ) и дошел до финала Олимп — Кубка России, где уступил петербургскому «Зениту» (0:1). Во вторник «Химки» объявили о расторжении контракта со специалистом.

«До конца месяца, думаю, все определится, и я скоро вновь вернусь в любимую работу — сказал Юран. — Интерес есть не только в России, но и из Европы. Из Португалии, Австрии, Германии звонили агенты. Я 10 лет прожил за границей, поиграл, языки знаю».

Российская Премьер-Лига

Юран отметил, что с «Химками» расстался без обид. «Этот листок я уже перевернул, — отметил собеседник агентства. — Смотрю вперед, в будущее. В “Химках” с игроками попрощался, пожелал ребятам удачи в премьер-лиге и главное, чтобы у всех обошлось без травм».

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