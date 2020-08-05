Тренер Юран сообщил о предложениях о работе из России и Европы после ухода из «Химок»
МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Бывший главный тренер футбольного клуба «Химки» Сергей Юран имеет ряд предложений о работе из России и Европы. Об этом он сообщил ТАСС.
МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Бывший главный тренер футбольного клуба «Химки» Сергей Юран имеет ряд предложений о работе из России и Европы. Об этом он сообщил ТАСС.
Под руководством 51-летнего Юрана подмосковный клуб вышел в Тинькофф — Российскую
«До конца месяца, думаю, все определится, и я скоро вновь вернусь в любимую работу — сказал Юран. — Интерес есть не только в России, но и из Европы. Из Португалии, Австрии, Германии звонили агенты. Я 10 лет прожил за границей, поиграл, языки знаю».
Юран отметил, что с «Химками» расстался без обид. «Этот листок я уже перевернул, — отметил собеседник агентства. — Смотрю вперед, в будущее. В “Химках” с игроками попрощался, пожелал ребятам удачи в