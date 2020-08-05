Тренер Юран сообщил о предложениях о работе из России и Европы после ухода из «Химок»

Источник: РИА "Новости"

Под руководством 51-летнего Юрана подмосковный клуб вышел в Тинькофф — Российскую премьер-лигу (РПЛ) и дошел до финала Олимп — Кубка России, где уступил петербургскому «Зениту» (0:1). Во вторник «Химки» объявили о расторжении контракта со специалистом.

«До конца месяца, думаю, все определится, и я скоро вновь вернусь в любимую работу — сказал Юран. — Интерес есть не только в России, но и из Европы. Из Португалии, Австрии, Германии звонили агенты. Я 10 лет прожил за границей, поиграл, языки знаю».

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