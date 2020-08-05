«Локомотив» объявил об уходе Джефферсона Фарфана
Перуанский нападающий Джефферсон Фарфан покинул «Локомотив», сообщает
Перуанский нападающий Джефферсон Фарфан покинул «Локомотив», сообщает
«Спасибо за космическую игру и яркие эмоции, которые ты дарил нам на протяжении четырёх сезонов! Удачи тебе, перуанский король! Джефф придёт на встречу с командой 8 августа, чтобы лично поблагодарить болельщиков за поддержку!» — говорится в сообщении.
Фарфан играл за «Локомотив» с 2017 года. В составе «железнодорожников» форвард — чемпион России (сезон-2017/2018), обладатель Кубка (сезон-2016/2017, 2018/2019) и Суперкубка страны (2019). Напомним,