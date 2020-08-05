«Локомотив» объявил об уходе Джефферсона Фарфана

«Спасибо за космическую игру и яркие эмоции, которые ты дарил нам на протяжении четырёх сезонов! Удачи тебе, перуанский король! Джефф придёт на встречу с командой 8 августа, чтобы лично поблагодарить болельщиков за поддержку!» — говорится в сообщении.