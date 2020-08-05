«Гайч может забить 10 мячей в первом сезоне»: взгляд из Аргентины на новичка ЦСКА
Телерепортеры, освещающие матчи «Сан-Лоренсо», нарисовали портрет бывшего нападающего аргентинского клуба Адольфо Гайча и прокомментировали его переход в ЦСКА.
Телерепортеры, освещающие матчи «Сан-Лоренсо», нарисовали портрет бывшего нападающего аргентинского клуба Адольфо Гайча и прокомментировали его переход в ЦСКА.
Тони Арриги, TyC Sports:
— Классический центрфорвард. Физически крепок: высокий, мощный, поэтому в силовой борьбе незаменим. Его основная специализация — игра внутри штрафной площади, при этом Адольфо достаточно быстр для своих габаритов. Высокий рост помогает ему выигрывать борьбу вверху, но он часто неточен при игре головой, так что этот компонент Гайчу нужно улучшить. Думаю, со временем он станет чаще забивать ударами головой, но пока с этим сложно. Главное качество Адольфо — умение находить свободное пространство в штрафной площади и отклеиваться от
Леандро Алвес, Fox Sports:
— Гайч — прирожденный бомбардир. Природа подарила ему физическую силу, и Адольфо использует ее верно. Но он активно работает над техникой, над дриблингом. В юношеских командах Гайчу это мешало, но за последнее время заметен прогресс — он стал чаще обыгрывать соперников один в один. Что касается позиции, то он всегда играет в центре нападения, и я плохо представляю его на другом месте.
Арриги:
— Гайч привязан к семье. Он расстроился, когда понял, что в Москву
Алвес:
— Он не ленив. Старается работать над недостатками своей игры. Гайчу 21 год, так что он еще формируется как личность. Интроверт, не очень разговорчив, но зато уверен в себе. Не скандалит, когда тренер не ставит его в состав, принимает это со смирением. Очень хорошо говорит
Арриги:
— ЦСКА — это прекрасный выбор для Гайча! Он молод и должен многому там научиться. На мой взгляд, ему потребуется несколько месяцев адаптации, но потом он отработает вложенные в него средства. Это игрок, который может принести команде много пользы. Главное, чтобы Адольфо давали практику. Если он будет играть, то сможет уже в первом сезоне забить десять мячей.
Алвес:
— О ЦСКА в Аргентине хорошо знают. Это один из сильнейших клубов в России, оптимальный вариант для футболиста, который собирается играть в Европе. Важно, что ЦСКА будет участвовать в Лиге Европы. Гайча могут заметить там крупные иностранные клубы.
Арриги:
— О Гайче пока мало кто знает в Европе, но у него огромный потенциал. Знаю, что ЦСКА боролся с бельгийскими клубами, но я верю, что в будущем Адольфо переедет в
Алвес:
— Гайч не просто так учил английский язык. Он много раз повторял, что его мечта — сыграть в английской