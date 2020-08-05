Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Копенгаген
Истанбул Башакшехир
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Шахтер Д
Вольфсбург
00
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Хетафе
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
ЛАСК
Футбол. Кубок России
18:00
Спартак Нч
Ессентуки
50
Футбол. Кубок России
16:30
Анжи
Махачкала
10
Все события
Фоторепортажи
25Пинок Дзагоева и пушка Облякова: победа ЦСКА в кадрах Sport24
23Фарфан спас «Локо» от поражения
18:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Гайч может забить 10 мячей в первом сезоне»: взгляд из Аргентины на новичка ЦСКА

Телерепортеры, освещающие матчи «Сан-Лоренсо», нарисовали портрет бывшего нападающего аргентинского клуба Адольфо Гайча и прокомментировали его переход в ЦСКА.

Наверх
Источник: Reuters

Стиль игры

Тони Арриги, TyC Sports:

— Классический центрфорвард. Физически крепок: высокий, мощный, поэтому в силовой борьбе незаменим. Его основная специализация — игра внутри штрафной площади, при этом Адольфо достаточно быстр для своих габаритов. Высокий рост помогает ему выигрывать борьбу вверху, но он часто неточен при игре головой, так что этот компонент Гайчу нужно улучшить. Думаю, со временем он станет чаще забивать ударами головой, но пока с этим сложно. Главное качество Адольфо — умение находить свободное пространство в штрафной площади и отклеиваться от опекунов-защитников.

Леандро Алвес, Fox Sports:

— Гайч — прирожденный бомбардир. Природа подарила ему физическую силу, и Адольфо использует ее верно. Но он активно работает над техникой, над дриблингом. В юношеских командах Гайчу это мешало, но за последнее время заметен прогресс — он стал чаще обыгрывать соперников один в один. Что касается позиции, то он всегда играет в центре нападения, и я плохо представляю его на другом месте.

Во время загрузки произошла ошибка.

Личные качества

Арриги:

— Гайч привязан к семье. Он расстроился, когда понял, что в Москву из-за пандемии отправится один. Предполагаю, если бы не коронавирус, родители хотя бы на подписание контракта полетели бы с ним. Но я не думаю, что привязанность повлияет на адаптацию Адольфо. Его не потянет домой, потому что он много лет назад решил уехать в Европу. К тому же Гайч — сильная личность. Он молодой, тихий, но по натуре лидер коллектива.

Алвес:

— Он не ленив. Старается работать над недостатками своей игры. Гайчу 21 год, так что он еще формируется как личность. Интроверт, не очень разговорчив, но зато уверен в себе. Не скандалит, когда тренер не ставит его в состав, принимает это со смирением. Очень хорошо говорит по-английски, что редкость для молодого аргентинца. В детстве Гайч сказал маме, что намерен выучить английский и уехать в Европу, сдерживает обещание. В прошлом году Аргентина играла на молодежном чемпионате мира в Польше, дошла до 1/8 финала. Адольфо постоянно все переводил ребятам, даже с интервью помогал. Вообще Гайч образованный футболист, никогда не брезговал учебой.

Во время загрузки произошла ошибка.

ЦСКА

Арриги:

— ЦСКА — это прекрасный выбор для Гайча! Он молод и должен многому там научиться. На мой взгляд, ему потребуется несколько месяцев адаптации, но потом он отработает вложенные в него средства. Это игрок, который может принести команде много пользы. Главное, чтобы Адольфо давали практику. Если он будет играть, то сможет уже в первом сезоне забить десять мячей.

Алвес:

— О ЦСКА в Аргентине хорошо знают. Это один из сильнейших клубов в России, оптимальный вариант для футболиста, который собирается играть в Европе. Важно, что ЦСКА будет участвовать в Лиге Европы. Гайча могут заметить там крупные иностранные клубы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Перспективы

Арриги:

— О Гайче пока мало кто знает в Европе, но у него огромный потенциал. Знаю, что ЦСКА боролся с бельгийскими клубами, но я верю, что в будущем Адольфо переедет в топ-чемпионат.

Алвес:

— Гайч не просто так учил английский язык. Он много раз повторял, что его мечта — сыграть в английской премьер-лиге. Думаю, с его усердием, талантом и желанием все получится.

Читайте также
 Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
В российском футболе новые правила. Что теперь считается игрой рукой
«Локомотив» объявил об уходе Джефферсона Фарфана
Сергей Юран сообщил о предложениях о работе из России и Европы
Глава ОКР: Нарушения в РУСАДА носят очень серьезный характер
Вратарь «Ахмата» подписал контракт с «Краснодаром»
Массимо Каррера отреагировал на переход Кокорина в «Спартак»
Российский вратарь может продолжить карьеру в чемпионате Франции
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь