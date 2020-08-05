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20:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Джано подпишет контракт с «Ротором»

Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе, прошлым клубом которого является кипрский «Анортосис», будет выступать за волгоградский «Ротор». Об этом телеграм-канал «Футбольный Биги».

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Источник: РИА "Новости"

Грузинский хавбек будет получать по контракту один миллион рублей в месяц. Срок соглашения — один год. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

Российская Премьер-Лига

Ананидзе защищал цвета «Спартака» с 2009 по 2020 год. За время пребывания в клубе дважды уходил в аренду — в «Ростов» и «Крылья Советов». С красно-белыми грузинский полузащитник завоевал титул чемпиона России в сезоне-2016/2017 и стал обладателем Суперкубка страны (2017).

«Ротор» в рамках досрочно завершённого сезона ФНЛ стал победителем турнира и получил право на повышение в классе.

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