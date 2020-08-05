Джано подпишет контракт с «Ротором»
Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе, прошлым клубом которого является кипрский «Анортосис», будет выступать за волгоградский «Ротор». Об этом
Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе, прошлым клубом которого является кипрский «Анортосис», будет выступать за волгоградский «Ротор». Об этом
Грузинский хавбек будет получать по контракту один миллион рублей в месяц. Срок соглашения — один год. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.
Ананидзе защищал цвета «Спартака» с 2009 по 2020 год. За время пребывания в клубе дважды уходил в аренду — в «Ростов» и «Крылья Советов». С
«Ротор» в рамках досрочно завершённого сезона ФНЛ стал победителем турнира и получил право на повышение в классе.