Каррера отреагировал на переход Кокорина в «Спартак»

«Подписание Кокорина — отличное вложение со стороны “Спартака”. Не знаю Газизова лично, но, глядя на то чего он добился в “Уфе”, могу сказать, что Шамиль — компетентный человек. Видно, что “Уфа” при Газизове стала намного сильнее — об этом говорит как минимум выход в квалификацию Лиги Европы. Ему также удалось “прокачать” многих игроков, которые прошли через “Уфу”, а потом были проданы за хорошие деньги. Думаю, подписание Кокорина в “Спартак” — отличное доказательство того, насколько Газизов компетентный менеджер», — цитирует Карреру Metaratings.