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20:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Каррера отреагировал на переход Кокорина в «Спартак»

Главный тренер греческого АЕКа Массимо Каррера поделился мнением о переходе нападающего Александра Кокорина в «Спартак», а также высказался о генеральном директоре красно-белых Шамиле Газизове.

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Источник: РИА "Новости"

«Подписание Кокорина — отличное вложение со стороны “Спартака”. Не знаю Газизова лично, но, глядя на то чего он добился в “Уфе”, могу сказать, что Шамиль — компетентный человек. Видно, что “Уфа” при Газизове стала намного сильнее — об этом говорит как минимум выход в квалификацию Лиги Европы. Ему также удалось “прокачать” многих игроков, которые прошли через “Уфу”, а потом были проданы за хорошие деньги. Думаю, подписание Кокорина в “Спартак” — отличное доказательство того, насколько Газизов компетентный менеджер», — цитирует Карреру Metaratings.

Спартак (Москва)

Итальянский специалист возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. В сезоне-2016/2017 красно-белые стали чемпионами страны.

Газизов был генеральным директором «Уфы». В начале июля было объявлено о его назначении на аналогичную должность в «Спартаке».

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