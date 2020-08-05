«Милан» заинтересован в трансфере полузащитника «Зенита» Барриоса

Об интересе «россонери» к колумбийцу сообщалось ещё в январе 2019 года, когда тот выступал за «Боку Хуниорс» из Буэнос-Айреса, Аргентина. По всей видимости, «Милан» возобновил интерес к 26-летнему хавбеку.