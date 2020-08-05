«Милан» заинтересован в трансфере полузащитника «Зенита» Барриоса
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может продолжить карьеру в «Милане». Об этом сообщил журналист Эрли Дюран Гомес в своем «твиттере» со ссылкой на итальянские СМИ.
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может продолжить карьеру в «Милане». Об этом сообщил журналист Эрли Дюран Гомес в своем «твиттере» со ссылкой на итальянские СМИ.
Об интересе «россонери» к колумбийцу сообщалось ещё в январе 2019 года, когда тот выступал за «Боку Хуниорс» из
В завершившемся сезоне Барриос в 35 матчах за «Зенит» забил один мяч. Контракт игрока с