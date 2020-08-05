ФК «Спартак» продаст или отдаст в аренду Ломовицкого, Мелкадзе, Гулиева и Тимофеева

Источник: РИА "Новости"

«Решение по игрокам принято совместно с тренерским штабом, — сказал Газизов. — Ломовицкий, Тимофеев, Мелкадзе и Гулиев будут либо проданы, либо уйдут в аренду. Сейчас они не игроки основы «Спартака».

Ломовицкий, Мелкадзе и Тимофеев в сезоне-2019/20 Тинькофф — Российской премьер лиги (РПЛ) выступали на правах аренды за тульский «Арсенал», «Тамбов» и самарские «Крылья Советов» соответственно. Ломовицкий в прошлом сезоне в 26 матчах в разных турнирах забил два мяча и получил девять желтых карточек, на счету Мелкадзе семь голов, три результативные передачи, девять желтых карточек и одно удаление в 18 играх, Тимофеев в 22 встречах получил шесть предупреждений и не отметился результативными действиями. Вернувшийся в «Спартак» из «Ростова» в 2019 году Гулиев в прошлом сезоне провел за основной состав красно-белых 15 матчей (семь желтых карточек). В конце мая по неназванным официально причинам он был переведен в «Спартак-2».

Спартак (Москва) Все о команде

На вопрос о будущем в клубе игроков группы атаки Резиуана Мирзова и Максима Глушенкова гендиректор «Спартака» заявил, что пока они в команде. «Все может быть, мы говорим на сегодняшний день, на среду ситуация такая. Что может быть завтра — никто не знает из здесь сидящих», — отметил Газизов.

Газизов высказался по поводу полузащитника Александра Ташаева, который перешел в «Спартак» из «Динамо» летом 2018 года, за это время он провел в составе красно-белых 28 игр, в которых отдал две голевые передачи и получил пять желтых карточек. В начале осени 2019 года игрок был отдан в аренду в казанский «Рубин», в составе которого сыграл восемь матчей, получив четыре предупреждения и не отметившись результативными действиями.

«Что с Ташаевым? Так можно всех перебирать. У кого-то есть травмы, у кого-то есть определенные вопросы с нашим виденьем их будущего. На сегодняшний день, именно в данный момент, они не помощники, хотя они все очень сильные игроки, могут усилить любую команду» , — резюмировал гендиректор «Спартака».

«Спартак» перед началом сезона-2020/21

В завершившемся в конце июля чемпионате России «Спартак» занял седьмое место в турнирной таблице. В первом туре нового сезона РПЛ красно-белые дома сыграют с «Сочи». Встреча состоится 8 августа, начало игры — 20:00 мск.