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5 августа, источник: Спорт-Экспресс

Тедеско объяснил, чего «Спартаку» не хватает для чемпионства

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подчеркнул, что приход 29-летнего Александра Кокорина должен помочь команде в плане опыта.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Вам не кажется, что в группе атаки не хватает легионера высокого уровня с менталитетом победителя, который мог бы помочь молодым футболистам прогрессировать и принести результат? В чемпионских командах «Зенита» и «Локомотива» такие игроки имели определяющую роль…

— Думаю, что в России играют очень хорошие футболисты с характером и отличным мышлением. Поэтому не думайте всегда только об иностранцах. Я и сам приехал из другой страны, но могу честно сказать, что в России отличные игроки: Кокорин, Джикия. Я в них верю.

Российская Премьер-Лига

А по поводу чемпионских команд в других странах: Германии, Англии, Франции, исходя из моего анализа, у них есть одна общая вещь — их средний возраст равен 30−31 году. У «Зенита» такая же ситуация. Думаю, что это важный момент. А у нас средний возраст команды 22 года, а иногда даже 21,4. Если всех стариков выпустим на поле, то 23. В такой ситуации нельзя говорить об опыте. Мы знаем об этом. С приходом Кокорина возраст команды станет приблизительно 24,5. Кто знает, может быть этого будет достаточно, чтобы добиться наших целей: быть третьими, вторыми или даже выше. Это важный момент. Дело не в иностранцах, а в опыте. Сейчас мы сделали шаг вперед в этом плане.

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