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5 августа, источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА и «Локомотив» интересуются уругвайцем Гастоном Сильвой

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 авг — РИА Новости, Сергей Яременко. Московские ЦСКА и «Локомотив» проявляют интерес к уругвайскому защитнику Гастону Сильве, заявил РИА Новости представитель футболиста Хуан Мануэль Арандилья.

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Источник: AFP 2020

Ранее Арандилья сообщал РИА Новости, что один из клубов РПЛ начал переговоры о переходе Сильвы. 26-летний защитник в составе сборной Уругвая принимал участие в чемпионате мира-2018 в России. Ранее Гастон Сильва выступал за уругвайский «Дефенсор Спортинг», итальянский «Торино», испанскую «Гранаду», а с 2017 года играет за аргентинский «Индепендьенте». В чемпионате Аргентины сезона-2019/20 Сильва провел 18 матчей и забил один гол.

«Всё выглядит так будто ЦСКА и “Локомотив” серьезно заинтересованы в услугах Гастона Сильвы», — сообщил Арандилья.

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