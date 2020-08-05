ЦСКА и «Локомотив» интересуются уругвайцем Гастоном Сильвой

Ранее Арандилья сообщал РИА Новости, что один из клубов РПЛ начал переговоры о переходе Сильвы. 26-летний защитник в составе сборной Уругвая принимал участие в чемпионате мира-2018 в России. Ранее Гастон Сильва выступал за уругвайский «Дефенсор Спортинг», итальянский «Торино», испанскую «Гранаду», а с 2017 года играет за аргентинский «Индепендьенте». В чемпионате Аргентины сезона-2019/20 Сильва провел 18 матчей и забил один гол.