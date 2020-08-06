Газизов: Для всех станет шоком то, как ведет себя Кокорин, когда я расскажу нюансы наших переговоров

Источник: Sport24

Популярно мнение, что «Спартак» будет платить 29-летнему футболисту больше, чем тот заслуживает, особенно с оглядкой на серьезные травмы, которые форвард перенес в прошлом.

«В любом трансфере существует риск. Бывшие травмы, здоровье. Все может произойти моментально. Давать гарантий никто не будет. Я скажу о другом. Когда мы договаривались с Сашей, я увидел, насколько он готов, насколько он ментально уверен. У меня сомнений нет.

Здесь еще вопрос другой. Были вещи — я пока их не могу рассказать — но когда-то определенные нюансы наших переговоров всплывут, мы их расскажем, и для всех будет шоком то, как ведет себя Саша. Сейчас я это не могу говорить, но я скажу, и это будет достоянием для музеев.

Все говорят, что Кокорин выбрал деньги? Нет, неправда, абсолютно неправда. Да, деньги достойные, я не скажу, что там мелочь, но это то, сколько он заслуживает. Уверенность в этом у меня есть. Теперь он должен всем доказать это, — сказал Газизов в эфире телепрограммы «Футбол России» на «Россия-24».