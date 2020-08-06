Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:55
Байер
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
19:55
Севилья
Рома
Футбол. Еврокубки
5.08
Интер
Хетафе
20
Футбол. Еврокубки
5.08
Манчестер Юнайтед
ЛАСК
21
Футбол. Еврокубки
5.08
Копенгаген
Истанбул Башакшехир
30
Футбол. Еврокубки
5.08
Шахтер Д
Вольфсбург
30
Все события
Фоторепортажи
16Эмоциональный срыв Тедеско: «Спартак» сыграл вничью с «Локо»
25Пинок Дзагоева и пушка Облякова: победа ЦСКА в кадрах Sport24
09:26 (мск), источник: Sport24

Газизов: Для всех станет шоком то, как ведет себя Кокорин, когда я расскажу нюансы наших переговоров

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от перехода нападающего Александра Кокорина в московский клуб.

Наверх
Источник: Sport24

Популярно мнение, что «Спартак» будет платить 29-летнему футболисту больше, чем тот заслуживает, особенно с оглядкой на серьезные травмы, которые форвард перенес в прошлом.

«В любом трансфере существует риск. Бывшие травмы, здоровье. Все может произойти моментально. Давать гарантий никто не будет. Я скажу о другом. Когда мы договаривались с Сашей, я увидел, насколько он готов, насколько он ментально уверен. У меня сомнений нет.

Здесь еще вопрос другой. Были вещи — я пока их не могу рассказать — но когда-то определенные нюансы наших переговоров всплывут, мы их расскажем, и для всех будет шоком то, как ведет себя Саша. Сейчас я это не могу говорить, но я скажу, и это будет достоянием для музеев.

Все говорят, что Кокорин выбрал деньги? Нет, неправда, абсолютно неправда. Да, деньги достойные, я не скажу, что там мелочь, но это то, сколько он заслуживает. Уверенность в этом у меня есть. Теперь он должен всем доказать это, — сказал Газизов в эфире телепрограммы «Футбол России» на «Россия-24».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Бывшая девушка Овечкина гимнастка Севастьянова пожаловалась на свою первую любовь
Японцы выбрали 5 главных русских красавиц
«Интер» и «Манчестер Юнайтед» вышли в четвертьфинал Лиги Европы
Тедеско объяснил, чего «Спартаку» не хватает для чемпионства
«Милан» заинтересован в трансфере полузащитника «Зенита»
Кучеров и Василевский продолжают обыгрывать топ-клубы НХЛ
Массимо Каррера отреагировал на переход Кокорина в «Спартак»
В WADA прокомментировали скандал с аудитом деятельности РУСАДА
ЦСКА и «Локомотив» интересуются защитником сборной Уругвая
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь