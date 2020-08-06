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11:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Карпин хотел уйти из футбола и уехать из России из-за ситуации с «Ростовом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что у него были мысли о том, чтобы уехать из российского чемпионата.

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Источник: Спорт-Экспресс

— У меня было все в моем состоянии психологическом, — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу Nobel. — От ненависти до любви, до пофигизма, до желания уехать и не возвращаться.

— Уехать из «Ростова» или из России?

— Из России. Из футбола, я имею в виду даже. Абсолютно все эмоции. Один день такой, второй — еще хуже, третий день — еще хуже, потом получше, потом хуже. Потом все это на фоне новостей то мы будем играть, то мы не будем играть, то ли нам можно играть, то ли нам нельзя играть.

Потом уже фон другой пошел, что в «Динамо» тоже появились зараженные. Им разрешают играть, а нам уже не разрешили играть с «Сочи». То ли будем играть с «Арсеналом» то ли не будем. Вы не представляете спектр эмоций, который был лично у меня. Я уже молчу про футболистов, потому что им еще тяжелее было, наверное, все это.

За первую неделю, которую мы провели на базе, я похудел на 4,5 кг.

— Это от стресса?

— От нервов, да. Просто люди не понимают, что все очки после карантина, которые мы набрали, это все очки в плюс. Мы ничего не потеряли вообще. После карантина у нас не было ничего. У нас было ноль очков, у нас было ноль команды, у нас было ноль подготовленных, у нас было всего ноль.

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