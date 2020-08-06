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11:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Один матч на «Волгоград Арене» будет стоить «Ротору» почти 5 млн рублей

Волгоградский «Ротор» подписал договор об аренде «Волгоград Арены» для проведения матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России, стоимость проведения одной игры для футбольного клуба составит около 4,8 миллиона рублей, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Ротор» вернулся в РПЛ спустя 16 лет. Домашние встречи команда будет проводить на стадионе «Волгоград Арена», построенном к чемпионату мира по футболу 2018 года в России.

«Договор заключен на 15 игр Российской премьер-лиги и матчи Кубка России. Сумма весомая. Каждый матч на “Волгоград Арене” обходится нам примерно в 4,8 миллиона рублей. Это аренда самого стадиона и услуги стюардов и ЧОП (частного охранного предприятия)», — сказал Рекечинский.

В первом матче сезона «Ротор» 11 августа примет чемпиона и обладателя кубка страны петербургский «Зенит».

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