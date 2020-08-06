Один матч на «Волгоград Арене» будет стоить «Ротору» почти 5 млн рублей
Волгоградский «Ротор» подписал договор об аренде «Волгоград Арены» для проведения матчей в Российской
Волгоградский «Ротор» подписал договор об аренде «Волгоград Арены» для проведения матчей в Российской
«Ротор» вернулся в РПЛ спустя 16 лет. Домашние встречи команда будет проводить на стадионе «Волгоград Арена», построенном к чемпионату мира по футболу 2018 года в России.
«Договор заключен на 15 игр Российской
В первом матче сезона «Ротор» 11 августа примет чемпиона и обладателя кубка страны петербургский «Зенит».