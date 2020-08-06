Один матч на «Волгоград Арене» будет стоить «Ротору» почти 5 млн рублей

«Ротор» вернулся в РПЛ спустя 16 лет. Домашние встречи команда будет проводить на стадионе «Волгоград Арена», построенном к чемпионату мира по футболу 2018 года в России.

«Договор заключен на 15 игр Российской премьер-лиги и матчи Кубка России. Сумма весомая. Каждый матч на “Волгоград Арене” обходится нам примерно в 4,8 миллиона рублей. Это аренда самого стадиона и услуги стюардов и ЧОП (частного охранного предприятия)», — сказал Рекечинский.