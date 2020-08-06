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12:02 (мск), источник: ТАСС

Гендиректор ФК «Зенит» опроверг сообщения об уходе Барриоса

МОСКВА, 6 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба «Зенит» не собирается продавать колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее колумбийский телеканал Conexion Win сообщил о том, что интерес к 26-летнему игроку «Зенита» проявляют английский «Ньюкасл» и итальянский «Милан». Претендующие на Барриоса клубы в прошлом сезоне в своих чемпионатах заняли 13-е и шестое места соответственно. Петербуржцы во второй раз подряд выиграли чемпионат России, а также завоевали Олимп — Кубок России.

«Барриос никуда не уходит», — заявил Медведев, комментируя информацию об интересе к полузащитнику со стороны английского и итальянского клубов.

Барриос перешел в «Зенит» из аргентинского «Ривер Плейт» в 2019 году. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2022/23. В составе российского клуба полузащитник провел 36 игр, отметившись двумя голами. По итогам сезона-2019/20 он вошел в число претендентов на приз лучшему игроку чемпионата России.

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