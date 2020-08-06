Гендиректор ФК «Зенит» опроверг сообщения об уходе Барриоса

Источник: РИА "Новости"

Ранее колумбийский телеканал Conexion Win сообщил о том, что интерес к 26-летнему игроку «Зенита» проявляют английский «Ньюкасл» и итальянский «Милан». Претендующие на Барриоса клубы в прошлом сезоне в своих чемпионатах заняли 13-е и шестое места соответственно. Петербуржцы во второй раз подряд выиграли чемпионат России, а также завоевали Олимп — Кубок России.

«Барриос никуда не уходит», — заявил Медведев, комментируя информацию об интересе к полузащитнику со стороны английского и итальянского клубов.