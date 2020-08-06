Tuttosport: переговоры между «Миланом» и «Локомотивом» по Миранчуку застопорились

Источник: Спорт-Экспресс

В обратном направлении с доплатой должен проследовать защитник Диего Лаксальт, сообщает MilanNews со ссылкой на Tuttosport.

Однако стороны не могут договориться о размере финансовой доплаты, которую должен выплатить «Милан». Переговоры в последние дни застопорились.

Миранчук выступает за «Локомотив» с 2013 года. В минувшем розыгрыше РПЛ 24-летний футболист провел 27 матчей, забил 12 мячей и отдал 3 результативные передачи.

27-летний Лаксальт в 23 матчах за «Милан» сделал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца июня 2022 года.