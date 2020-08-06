В «Зените» отреагировали на информацию о вспышке коронавируса в команде
В «Зените» прокомментировали информацию о выявлении в команде вспышки коронавирусной инфекции.
В «Зените» прокомментировали информацию о выявлении в команде вспышки коронавирусной инфекции.
Сообщалось, что в стане
«Распространённая информация не соответствует действительности. “Зенит” полностью соблюдает санитарный регламент и обо всём информирует Роспотребнадзор и РПЛ. На прошлой неделе был выявлен один сомнительный тест. После теста данный человек сдал ещё три повторных теста, которые были отрицательными, но он всё равно помещён на карантин», — сообщил руководитель
Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится завтра, 7 августа, на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.