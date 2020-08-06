Фидлер получит должность в «Урал». Футболист завершил карьеру

— Он будет работать в клубе. Он наш местный воспитанник, очень много лет отдал нашему уральскому футболу. Поэтому должность в клубе у него будет, и он дальше будет развивать наш уральский футбол, — сказал главный тренер клуба Юрий Матвеев ТАСС.