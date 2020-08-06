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16:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фидлер получит должность в «Урал». Футболист завершил карьеру

Капитан «Урала» Артем Фидлер завершает карьеру.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Он будет работать в клубе. Он наш местный воспитанник, очень много лет отдал нашему уральскому футболу. Поэтому должность в клубе у него будет, и он дальше будет развивать наш уральский футбол, — сказал главный тренер клуба Юрий Матвеев ТАСС.

Фидлер начал играть за «Урал» в 2005 году, 37-летний полузащитник провел за команду более 300 матчей.

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