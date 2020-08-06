«Уфа» объявила об уходе из команды защитника Александра Пуцко

В минувшем сезоне 27-летний игрок провел 21 матч во всех турнирах, отдал одну голевую передачу.

Пуцко перешел в «Уфу» в 2017 году из московского «Спартака». В общей сложности футболист отыграл за уфимскую команду 45 официальных матчей. В сезоне-2017/18 защитник выступал на правах аренды за «СКА-Хабаровск».