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16:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Уфа» объявила об уходе из команды защитника Александра Пуцко

Защитник Александр Пуцко покинул «Уфу» в связи с истечением срока действия контракта, сообщается в микроблоге футбольного клуба в Twitter.

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Источник: Спорт РИА Новости

В минувшем сезоне 27-летний игрок провел 21 матч во всех турнирах, отдал одну голевую передачу.

Пуцко перешел в «Уфу» в 2017 году из московского «Спартака». В общей сложности футболист отыграл за уфимскую команду 45 официальных матчей. В сезоне-2017/18 защитник выступал на правах аренды за «СКА-Хабаровск».

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