Виктор Кашшаи — о проблемах судейства, интервью Слуцкого, общении с Федуном и увеличении желтых карточек

Источник: Спорт-Экспресс

В гостиничном комплексе в Измайлове, где завершился сбор судей и инспекторов РПЛ, в четверг организовали учебный сбор и для представителей СМИ. Новые правила игры, особенности работы видеоарбитров (ВАР), требования к судьям в новом сезоне — обо всем этом рассказали глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи, руководитель проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин и член судейского комитета РФС, инспектор РПЛ, один из судейских методистов Сергей Мацюра.

Судишь хорошо — судишь чаще. Назначения будут зависеть от рейтинга

— Короткий перерыв, мало времени для подготовки. Между финалом Кубка и матчем за Суперкубок был небольшой промежуток. Мы проанализировали все матчи, которые прошли в 2020 году. Сейчас у нас есть четкое понимание о работе арбитров. Больше и чаще будет судить тот, кто судит хорошо — назначения станут базироваться на рейтинге судей, — заявил Кашшаи. — Провели сборы для судей ПФЛ (это будущее российское судейство), женщин-арбитров (29 человек), ФНЛ и РПЛ. Очень рад, что Курочкину и Пустовойтову пригласили судить игры финального турнира женской Лиги чемпионов. В сборе РПЛ участвовали 60 судей.

В следующем сезоне ждем от судей того, что они будут следовать правилам, указаниям УЕФА, инструкциям. Мы станем анализировать их работу после каждого тура. Как и раньше, продолжим организовывать с ними онлайн семинары — вместе с инспекторами.

В новом сезоне у нас появится тренер по физической подготовке — он будет работать на постоянной основе. Поддержана идея об использовании специальных часов, которые получат арбитры. Благодарны РФС — это серьезное вложение. Продолжим обучение судей английскому языку.

Рассчитываем на профессиональное поведение рефери и качественную работу. В противном случае, как и игроки, кто-то может оказаться на скамейке запасных и будет получать меньше назначений. Это соревнование. Лучшим достанется больше матчей.

Не можем обещать, что ошибки полностью исчезнут. Но у нас есть отличный инструмент — видеоарбитры, система ВАР. Они исправляют ошибки, помогают судьям.

С Федуном не встречались

— Президент РФС Александр Дюков недавно в разговоре с журналистами защитил вас, сказал, что у вас было мало времени, что нужно подождать. Но при этом он покритиковал за недостаточную открытость.

— На этой неделе мы обсудили, как строить взаимоотношения со СМИ после каждого тура. Создадим систему, с помощью которой будем информировать и рассказывать журналистам и болельщикам, что произошло. Работаем над этим, в скором времени сообщим, как можно будет получать эту информацию.

— Вы общались с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном?

— Нет, мы не общались. У нас не было никакой встречи. Но я открыт к общению на любые темы. А пока клубы должны готовиться к сезону, арбитры — тоже. Каждый должен заниматься сейчас своей работой.

— Клубы, тренеры жаловались, что им мало объясняют нюансы правил игры. Когда пройдут семинары для клубов?

— Подобные семинары проходят ежегодно — это входит в программу лицензирования. В этом году времени мало, в июне и июле было много матчей. Уверен, встреча с клубами и тренерами обязательно состоится. Как только появится время. Когда точно, сказать не могу.

Ответ Слуцкому

— Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» много сказал о судействе в России. В частности, он выразил мнение, что с помощью карточек арбитрам удобнее манипулировать. «У нас сейчас первый фол — и сразу карточка, карточка, карточка. На мой взгляд, хотя я могу ошибаться, это сделано, чтобы таким образом судьям было удобнее манипулировать игрой. Знаете, такой легкий обход ВАР. Потому что при прямой красной карточке повторы нужно смотреть, а при второй желтой ничего смотреть не надо», — сказал тренер.

— Мы живем в свободном обществе. Каждый волен говорить, что думает, иметь свое мнение. Я впервые слышу такое высказывание. Я не могу его комментировать.

Желтые карточки

По данным «СЭ», велика вероятность, что предупреждений в матчах чемпионата России-2020/21 станет еще больше — несмотря на недовольство тренеров и игроков. Глава департамента судейства на сборе судей РПЛ еще раз акцентировал внимание рефери на необходимости четко следовать правилам игры и попросил не стесняться применять дисциплинарные санкции. Как выясняется, в прошлом чемпионате арбитры не дали несколько десятков карточек в ситуациях, когда были основания для вынесения предупреждений. А вот что сказал на эту тему сам Кашшаи:

— А сколько карточек можно считать подходящим количеством? Арбитры должны защищать здоровье игроков и игру. Если футболисты ведут себя агрессивно, наносят травмы — игроков станет меньше, они будут пропускать матчи из-за повреждений. Желтая карточка применяется не против кого-то, а, наоборот, для того, чтобы защитить. Мы просим судей соблюдать правила. Если нужно вынести предупреждение — выносите. Просим рефери выполнять их обязанности. Мы не знаем, почему карточек стало больше этим летом после возобновления сезона. На самом деле фолов в целом в чемпионате не так много. Если не ошибаюсь, в среднем меньше 30.

ВАР: минимум вмешательства — максимум пользы

Калошин еще раз обозначил основные принципы работы видеоарбитров.

В первую очередь, ВАР вмешиваются, когда налицо явная и очевидная ошибка. Это главный вопрос, который задают себе видеоассистенты: совершена ли, на их взгляд, именно такая ошибка.

Что под ней понимать? Если, к примеру, у всех 10 высококвалифицированных судейских экспертов одно мнение — момент явный и очевидный. Если хотя бы у двух мнение иное — говорить об очевидности уже не приходится. По словам Калошина, «черно-белые» эпизоды составляют не более 50 процентов. Большинство же спорных моментов — в «серой» зоне.

Также существуют ситуации, когда пропущен серьезный инцидент. Они — тоже повод для вмешательства.

ВАР вмешивается в четырех типах игровых ситуаций, связанных с:

— голом;.

— пенальти;.

— удалением;.

— ошибочной идентификацией игрока.

Основная цель ВАР — минимум вмешательства для достижения максимальной пользы.

Игра рукой

«СЭ» уже писал достаточно подробно о тех новшествах, которые в России вступили в силу с 1 августа.

Еще раз скажу о некоторых из них.

Пожалуй, одно из главных изменений касается правила 12 «Нарушения правил и недисциплинированное поведение» — того раздела, где идет речь об игре рукой. Фактически введено новое правило — «короткого рукава футболки». Образно говоря, рука любого игрока теперь стала короче. Ее часть в футбольном смысле стала плечом. А сформулировано это так:

«В целях определения нарушений при игре рукой верхняя граница руки соответствует уровню подмышки».

Новшество противоречивое. С одной стороны, действительно было много спорных эпизодов, которые в итоге навели блюстителей правил из ИФАБ на мысль так поступить. С другой стороны, на мой взгляд, этих самых спорных моментов меньше не станет. В сутолоке, в динамике будет по-прежнему непросто разглядеть, куда попал мяч. Только практика покажет, насколько упростит или, наоборот, усложнит работу судей такое изменение. Возможно, оно сыграет положительную роль в тех играх, где будут работать видеоассистенты.

Когда отменяется гол

В том же правиле 12 в разделе «Игра рукой в мяч» говорится, что является нарушением, если игрок после того, как мяч коснулся его руки или руки его партнера (даже если произошло случайно), незамедлительно (или немедленно — в разных вариантах перевода используются эти два слова) забивает гол в ворота соперника или создает возможность забить гол.

Это уточнение вносит определенную ясность. Ключевое слово — «незамедлительно». Не считается нарушением, если после случайного попадания мяча в руку, мяч проходит некоторое расстояние (после паса или дриблинга игрока) и/или совершаются несколько передач перед голом или возможностью забить гол.

Карточки и серия пенальти

Изменено правило 10 «Определение результата матча». В раздел «Удары с 11-метровой отметки» добавился такой текст:

«Игроку, удаленному во время матча, не разрешается принимать в них участия. Замечания и предупреждения, вынесенные во время матча, не переносятся на удары с 11-метровой отметки».

Объяснение простое: серия пенальти — не часть матча. Потому теперь игрок может получить желтую карточку во время игры (включая дополнительное время), вторую — в ходе серии 11-метровых, но при этом он останется на поле и не будет удален.

Наказание вратаря

Если при пенальти вратарь нарушает правила, и в результате этого удар повторяется, ему делается замечание за первое нарушение. И только за любое последующее нарушение или нарушения ему выносится предупреждение. Раньше вратарю следовало сразу показать желтую карточку.

Внесение уточнения объясняют тем, что в большинстве случае сход вратаря с линии ворот «происходит из-за неудачного предугадывания момента удара по мячу». Поэтому голкиперу сначала должно быть сделано замечание — при первом нарушении. Этого достаточно.