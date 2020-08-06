Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:55
Байер
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
19:55
Севилья
Рома
Футбол. Еврокубки
22:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
22:00
Базель
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
5.08
Манчестер Юнайтед
ЛАСК
21
Футбол. Еврокубки
5.08
Интер
Хетафе
20
Все события
Фоторепортажи
8Слуцкий не пускает ЦСКА в Лигу чемпионов
9Золотой дубль «Зенита»
18:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мамаев рассказал, как на него повлияла тюрьма

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал, как изменился после пребывания в местах лишениях свободы.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Мамаев вместе с компанией друзей, среди которых был футболист Александр Кокорин, 8 октября 2018 года поучаствовал в нескольких конфликтах в центре Москве. По данным следствия, сначала компания друзей на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, вступила в конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком. Мамаев, проведя в заключении 11 месяцев, досрочно освободился из колонии в сентябре прошлого года.

«Тюрьма изменила меня очень сильно. Могу целые сутки рассказывать, как я изменился. Эта ситуация в глобальном плане поменяла меня как человека. Я не думаю о том, правильно ли я себя вел как футболист. Считаю, что я изменился в лучшую сторону по отношению к своей семье. Ведь твоя семья — показатель твоих достижений. У меня все поменялось только после осознания того, что я не лучшим образом вел себя с близкими людьми», — рассказал Мамаев в интервью комментатору «Матч ТВ» Нобелю Арустамяну.

Во время загрузки произошла ошибка.

Футболист также сравнил тюрьму с вынужденным карантином: «Раньше я находился в таких обстоятельствах, что карантин был для меня своего рода курортом и отдыхом от суеты. Проснулся, позанимался. У нас не было никаких бытовых забот, а все вопросы решались по телефону. Думаю, самоизоляция далась мне легче, чем другим ребятам».

После выходы из тюрьмы Мамаев подписал контракт с «Ростовом». В прошлом сезоне полузащитник провел семь матчей в Российской премьер-лиге, в которых забил два года.

Читайте также
 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
Красота российской гимнастки сбивает с ног: не устоял даже Макгрегор
Никаких фарм-клубов и масок на скамейке: что будет в сезоне РПЛ
Tuttosport: Переговоры между «Миланом» и «Локо» застопорились
СМИ: Турецкий клуб хочет арендовать Смолова
Медведева резко отреагировала на слухи о переходе к Плющенко
«Олег, выходи на лед!»: детскому тренеру нужна ваша помощь
Карпин хотел уйти из футбола и уехать из России из-за «Ростова»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь