Мамаев рассказал, как на него повлияла тюрьма

Источник: Спорт РИА Новости

Мамаев вместе с компанией друзей, среди которых был футболист Александр Кокорин, 8 октября 2018 года поучаствовал в нескольких конфликтах в центре Москве. По данным следствия, сначала компания друзей на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, вступила в конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком. Мамаев, проведя в заключении 11 месяцев, досрочно освободился из колонии в сентябре прошлого года.

«Тюрьма изменила меня очень сильно. Могу целые сутки рассказывать, как я изменился. Эта ситуация в глобальном плане поменяла меня как человека. Я не думаю о том, правильно ли я себя вел как футболист. Считаю, что я изменился в лучшую сторону по отношению к своей семье. Ведь твоя семья — показатель твоих достижений. У меня все поменялось только после осознания того, что я не лучшим образом вел себя с близкими людьми», — рассказал Мамаев в интервью комментатору «Матч ТВ» Нобелю Арустамяну.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/i3ahWeXqPMs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Футболист также сравнил тюрьму с вынужденным карантином: «Раньше я находился в таких обстоятельствах, что карантин был для меня своего рода курортом и отдыхом от суеты. Проснулся, позанимался. У нас не было никаких бытовых забот, а все вопросы решались по телефону. Думаю, самоизоляция далась мне легче, чем другим ребятам».