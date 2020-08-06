Никаких фарм-клубов, переносов матчей из-за короны и масок на скамейке. Что будет в новом сезоне РПЛ
Очередные изменения в регламенте.
Очередные изменения в регламенте.
Уже завтра стартует новый сезон российского футбола — матчем за Суперкубок «Локомотив» — «Зенит». Ну, а на выходных первый тур РПЛ. Непривычно, но в эпоху коронавируса пауза между сезонами — крошечная.
При этом вопросов, как в России будут играть в футбол,
История с «Химками», которые якобы будут
Клубы приняли две поправки, которые ограничивают вероятность
Вторая поправка — большинство клубов (11 против 5) проголосовали за то, чтобы в регламенте была прописано ограничение на аренду не более 2 футболистов из одного клуба в другой. Кстати, против второй поправки проголосовали пять клубов — «Спартак», «Уфа», «Химки», «Зенит» и «Сочи».
Еще одна любимая тема рестарта сезона.
В новом сезоне,
Если такие случаи будут и команда не сможет принять участие в матче, КДК будет засчитывать техническое поражение. Если команда не может выйти по причине коронавируса — снятия с чемпионата после двух технических поражений действовать не будет. Понятно, что у нас есть два резервных дня и даты проведения в еврокубках, но это все равно привело бы к разному подходу в разных ситуациях.
Картинка матчей тоже претерпит изменения. Так, например, теперь мы будем видеть полноценные лица игроков и тренеров на скамейке запасных. Опять же это официальная позиция РПЛ.
«Мы входим в сезон с санитарным регламентом, который претерпел изменения. Несмотря на видимые послабления — мы разрешили членам команд на скамейке не носить маски, сократили срок тестирования (сейчас не менее 72 часа до матча и минимум раз в неделю для всех лиц, участвующих в организации матчей) — регламент остается, — передает слова Савина корреспондент Sport24 Алина Матинян. — Конкретного плана нет, но есть множество сценариев, которые мы прорабатывали на предыдущем опыте. Будем ориентироваться на решения государства, потому что не в наших силах приостанавливать и возобновлять сезон».
Хотя мэр Москвы Сергей Собянин и объявил официально, что «число зрителей спортивных спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун». Но тут не все так просто. Объясняет директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин.
«Мы хотим, чтобы наши стадионы были заполнены. 10% уже дают антураж. Если будет больше, мы будем рады. Но все зависит от решения конкретных регионов. В Мордовии сложная обстановка, там «Тамбов» играет, там вообще без зрителей. В Москве разрешили 50%, но
Что касается заполняемости трибун гостями, у нас квота эта не предусмотрена. Когда играет «Спартак» дома, они продают билеты только для владельцев абонементов. У клубов, у которых мало болельщиков, выбрасывают 10% в свободную продажу. Но гостевых секторов, как таковых, нет. Они не могут проносить баннеры и средства поддержки. В Краснодаре люди совершенно законно купили билеты и попали на стадион. В других городах тоже так было.