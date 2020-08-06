Никаких фарм-клубов, переносов матчей из-за короны и масок на скамейке. Что будет в новом сезоне РПЛ

Источник: Sport24

Уже завтра стартует новый сезон российского футбола — матчем за Суперкубок «Локомотив» — «Зенит». Ну, а на выходных первый тур РПЛ. Непривычно, но в эпоху коронавируса пауза между сезонами — крошечная.

При этом вопросов, как в России будут играть в футбол, по-прежнему очень много. Проблемы РПЛ уж точно не назовешь «крошечными». Рестарт сезона получился предельно странным. Это признают все, а некоторые тренеры в открытую хейтят боссов нашего чемпионата. Но в РПЛ пытаются изменить корона-чемпионат к лучшему. Вот что ждет нас в следующем сезоне.

Российская Премьер-Лига Все о турнире

Никаких фарм-клубов

История с «Химками», которые якобы будут фарм-клубом «Спартака», всем известна. Как и тесные отношения других команд. Ну, а уж увольнение Юрана и назначение Гунько — вообще главный скандал лета. Короче, массовых аренд игроков «Спартака» в «Химки» не будет. Как и между любыми клубами РПЛ.

Источник: Sport24

Клубы приняли две поправки, которые ограничивают вероятность фарм-клубов в Премьер-Лиге, сообщает «РБ-Спорт». Поправки в регламент после одобрения клубами должны быть утверждены в РФС. «Первая поправка — клубы проголосовали за то, чтобы была утверждено положение, согласно которому в трансферных контрактах между клубами будет отменен запрет на участие арендованных футболистов против клуба, который отдал его в аренду.

Вторая поправка — большинство клубов (11 против 5) проголосовали за то, чтобы в регламенте была прописано ограничение на аренду не более 2 футболистов из одного клуба в другой. Кстати, против второй поправки проголосовали пять клубов — «Спартак», «Уфа», «Химки», «Зенит» и «Сочи».

Спартак (Москва) Все о команде

Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

Никаких переносов матчей из-за короны

Еще одна любимая тема рестарта сезона. Какие-то матчи РПЛ отменяли, если в команде заразились COVID-19. Кто-то отправлял молодежь на публичную порку. Кто-то умудрялся выпускать нормальный состав, хотя в клубе проблемы с короной. Кто-то просто играл в героев сериала Netflix и скрывал от мира больных.

В новом сезоне, тьфу-тьфу, такого откровенного идиотизма не будет. И вот почему. Слово директору по проведению соревнований РПЛ Евгению Савину: «Важный вопрос по техническим поражениям. Мы хотели войти в сезон с едиными правилами по таким ситуациям. Сезон закончился, но коронавирус — нет. Случаи заражения, к сожалению, могут быть. После обсуждений с клубами и РФС абсолютное большинство проголосовало за отмену переносов. Это не лучшее решение, но оно позволяет осуществлять единый подход для всех.

Источник: Sport24

Если такие случаи будут и команда не сможет принять участие в матче, КДК будет засчитывать техническое поражение. Если команда не может выйти по причине коронавируса — снятия с чемпионата после двух технических поражений действовать не будет. Понятно, что у нас есть два резервных дня и даты проведения в еврокубках, но это все равно привело бы к разному подходу в разных ситуациях.

Никаких масок на скамейке

Картинка матчей тоже претерпит изменения. Так, например, теперь мы будем видеть полноценные лица игроков и тренеров на скамейке запасных. Опять же это официальная позиция РПЛ.

«Мы входим в сезон с санитарным регламентом, который претерпел изменения. Несмотря на видимые послабления — мы разрешили членам команд на скамейке не носить маски, сократили срок тестирования (сейчас не менее 72 часа до матча и минимум раз в неделю для всех лиц, участвующих в организации матчей) — регламент остается, — передает слова Савина корреспондент Sport24 Алина Матинян. — Конкретного плана нет, но есть множество сценариев, которые мы прорабатывали на предыдущем опыте. Будем ориентироваться на решения государства, потому что не в наших силах приостанавливать и возобновлять сезон».

Источник: Sport24

Зрителей не будет больше 25%

Хотя мэр Москвы Сергей Собянин и объявил официально, что «число зрителей спортивных спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун». Но тут не все так просто. Объясняет директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин.

ЦСКА (Москва) Все о команде

Локомотив (Москва) Все о команде

«Мы хотим, чтобы наши стадионы были заполнены. 10% уже дают антураж. Если будет больше, мы будем рады. Но все зависит от решения конкретных регионов. В Мордовии сложная обстановка, там «Тамбов» играет, там вообще без зрителей. В Москве разрешили 50%, но из-за социальной дистанции получается заполнить арену только на примерно 25%.

Источник: Sport24