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19:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Эрлинг Холанд мог перейти в «Ростов» за € 3 млн, когда ему было 17 лет

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал, как форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд мог оказаться в ростовском клубе три года назад.

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Источник: AP 2020

«Мы когда Бьёрна Сигурдарсона смотрели, они играли все вместе. Мы как Норманна увидели? Они все играли в «Мольде». Мы смотрели Сигурдарсона. Нашим селекционерам понравился Норманн. Позвонил Александр Андрющенко, он говорит: «Шикарный парень». Я говорю: «А там ещё молодой парень на замену, видел?». Он его посмотрел, говорит: «Вообще супер, надо брать».

Боруссия (Дортмунд)

Мы узнали цену. Цена была что-то порядка 2,5−3 миллионов. Ему 17 лет было. По-моему, ему ещё даже переезжать нельзя было. 17 или 18, что-то такое. Сумма называлась в районе 2,5−3 миллионов.

Мы говорим: «Не, ну это очень дорого, мы за ним понаблюдаем». Понаблюдали. Наблюдаем до сих пор", — сказал Рыскин в интервью для YouTube-канала Нобеля Арустамяна.

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