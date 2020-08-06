Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Вулверхэмптон Уондерерс
Олимпиакос П
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Базель
Айнтрахт Ф
10
Футбол. Еврокубки
19:55
Байер
Рейнджерс
10
Футбол. Еврокубки
19:55
Севилья
Рома
20
Футбол. Премьер-лига
7.08
Зенит
Локомотив
Футбол. Еврокубки
7.08
Манчестер Сити
Реал
Все события
Фоторепортажи
11«Зенит» стал чемпионом в Краснодаре
23Фарфан спас «Локо» от поражения
22:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спортинг» предложил € 7 млн за Вандерсона. «Краснодар» готов отпустить его за € 10 млн

Лиссабонский «Спортинг» интересуется полузащитником «Краснодара» Вандерсоном, сообщает O Jogo.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По данным источника, португальский клуб предложил за полузащитника € 7 млн, однако «Краснодар» хочет получить за игрока € 10 млн.

Вандерсон — воспитанник «Аякса». 25-летний полузащитник защищает цвета «Краснодара» с лета 2017 года. До этого он выступал за австрийский «Ред Булл Зальцбург», испанский «Хетафе», бельгийские «Льерс» и «Беерсхот».

Краснодар (Краснодар)

В нынешнем сезоне провёл на поле 28 матчей во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 4 забитых мячей и отдал 6 результативных передач.

«Краснодар» по итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России занял третье место в турнирной таблице и пробился в квалификацию Лиги чемпионов.

Читайте также
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Никаких фарм-клубов и масок на скамейке: что будет в сезоне РПЛ
«Севилья» и «Байер» вышли в четвертьфинал Лиги Европы
РФС разрешил российскому клубу регистрировать новых футболистов
«Зенит» — «Локо»: почему Суперкубок судит скандальный Вилков?
Роналду сменил прическу и порадовался возвращению ЛЧ (фото)
Эрлинг Холанд мог перейти в «Ростов» за €3 миллиона в 2017 году
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь