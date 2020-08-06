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22:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» — «Локомотив»: почему судит Вилков?

Стартовый матч нового сезона, который пройдет в пятницу в столице России, доверили судить 41-летнему Михаилу Вилкову, ранее назначений на встречи за Суперкубок не получавшему. Почему выбор пал на судью из Нижнего Новгорода?

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Источник: Спорт-Экспресс

По моим данным, в этот раз руководители департамента судейства РФС в отличие от прошлого года решили учесть географический фактор и воздержаться от назначения на игру «Зенит» — «Локомотив» арбитров из Санкт-Петербурга и Москвы. Тем самым из числа кандидатов убрали Владислава Безбородова, который мог бы считаться главным претендентом как лучший рефери прошлого сезона по версии клубов РПЛ, Алексея Еськова, Василия Казарцева, Сергея Карасева, Сергея Лапочкина (для него летом 2019-го сделали исключение), Кирилла Левникова и Алексея Матюнина. Воронежец Владимир Москалев недавно судил финал Кубка России «Зенит» — «Химки», а ростовчанин Сергей Иванов — полуфинал «Зенит» — «Спартак». Получается, что выбор пришлось делать фактически между Вилковым и Виталием Мешковым.

Суперкубок России 2020
7.08.2020, 19:00

Зенит-Локомотив-

В недавнем прошлом судья ФИФА — один из самых опытных действующих рефери. В его активе 166 игр в чемпионатах страны. Судейство он сочетает с работой чиновника. Вилков много лет возглавлял комитет по мини-футболу федерации футбола Нижегородской области. А в марте этого года был единогласно избран президентом федерации футбола Нижнего Новгорода.

Зенит (Санкт-Петербург)
  • Ранее Вилков 35 раз обслуживал игры с участием «Зенита»: +24=9−2.
  • Игры с участием «Локомотива» нижегородец судил 32 раза: +14=12−6.
Локомотив (Москва)

Очные встречи «Зенита» и «Локомотива» заканчивались так:

  • 27.11.2011 «Зенит» — «Локомотив» — 2:1.
  • 29.09.2012 «Зенит» — «Локомотив» — 1:1.
  • 15.05.2016 «Зенит» — «Локомотив» — 1:1.
  • 21.05.2917 «Локомотив» — «Зенит» — 0:2.
  • 29.09.2019 «Локомотив» — «Зенит» — 1:0.
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