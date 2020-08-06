«Зенит» — «Локомотив»: почему судит Вилков?

По моим данным, в этот раз руководители департамента судейства РФС в отличие от прошлого года решили учесть географический фактор и воздержаться от назначения на игру «Зенит» — «Локомотив» арбитров из Санкт-Петербурга и Москвы. Тем самым из числа кандидатов убрали Владислава Безбородова, который мог бы считаться главным претендентом как лучший рефери прошлого сезона по версии клубов РПЛ, Алексея Еськова, Василия Казарцева, Сергея Карасева, Сергея Лапочкина (для него летом 2019-го сделали исключение), Кирилла Левникова и Алексея Матюнина. Воронежец Владимир Москалев недавно судил финал Кубка России «Зенит» — «Химки», а ростовчанин Сергей Иванов — полуфинал «Зенит» — «Спартак». Получается, что выбор пришлось делать фактически между Вилковым и Виталием Мешковым.