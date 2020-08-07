Николич продолжает бой с тенью Семина. Теперь — в Суперкубке
7 августа матчем «Зенит» — «Локомотив» открывается новый сезон в российском футболе.
7 августа матчем «Зенит» — «Локомотив» открывается новый сезон в российском футболе.
По статистике Суперкубок — не самый счастливый трофей. Из семнадцати розыгрышей только в трех случаях победитель потом становился чемпионом. ЦСКА — в 2006-м и 2013-м — и «Зенит» в 2011-м. Зачастую, если гегемоны прошлого сезона подтверждали превосходство, далее следовал спад. Третье место «Зенита» после чемпионства и Суперкубка-2015, третье «Спартака» после победы в 2017-м, третье ЦСКА в 2007-м. Это только несколько примеров.
Они, конечно, не означают, что Суперкубок —
И «Зенит» и «Локомотив» — команды серьезные. Самые крепкие в нашем чемпионате. Петербург мыслит в масштабах
В общем убиваться ради Суперкубка в ущерб нескольким матчам в чемпионате (вдруг, травма?) ни те ни другие не должны. Цена победы для обеих команд примерно одинакова. Но цена поражения может оказаться разной, и тут «Локомотив» — в более уязвимом положении.
Для Николича сейчас гораздо важнее, чем для Семака, поднять
Похоже, что и самому Марко такой расклад поднадоел. Он постоянно вынужден оправдываться за то, что пришел на место Семина. В его интервью сквозит раздражение, когда речь заходит о прошлом, и он говорит: футбол это не про историю, давайте говорить о настоящем.
Что ж, настоящее «Локо» это матч с «Зенитом». Если Николич победит, он, конечно, еще не сменит семинскую повестку, но сделает важный шаг для подготовки своей. И этот шаг будет эффективнее любых интервью. Ведь бой с тенью Юрия Палыча может истрепать Николича еще до старта Лиги чемпионов.
Константин Алексеев