Николич продолжает бой с тенью Семина. Теперь — в Суперкубке

Источник: Спорт-Экспресс

По статистике Суперкубок — не самый счастливый трофей. Из семнадцати розыгрышей только в трех случаях победитель потом становился чемпионом. ЦСКА — в 2006-м и 2013-м — и «Зенит» в 2011-м. Зачастую, если гегемоны прошлого сезона подтверждали превосходство, далее следовал спад. Третье место «Зенита» после чемпионства и Суперкубка-2015, третье «Спартака» после победы в 2017-м, третье ЦСКА в 2007-м. Это только несколько примеров.

Футбол Суперкубок России 2020 7.08.2020, 19:00 Зенит - Локомотив -

Они, конечно, не означают, что Суперкубок — какая-то черная метка, которой стоит избегать. Но и показателем готовности или неготовности к сезону этот трофей быть не может. Один полувыставочный матч сразу после сборов. Для серьезных команд не более чем повод поднять себе настроение перед долгим сезоном.

И «Зенит» и «Локомотив» — команды серьезные. Самые крепкие в нашем чемпионате. Петербург мыслит в масштабах плей-офф Лиги чемпионов, а удержание первого места в РПЛ это вообще цель по умолчанию. «Локо», хоть и переживает имиджевый кризис, остается самой стабильной по результатам командой России последних лет. Этот Суперкубок — четвертый подряд для железнодорожников. Значит, уже четыре года «Локомотив» либо с трофеем, либо в зоне ЛЧ.

В общем убиваться ради Суперкубка в ущерб нескольким матчам в чемпионате (вдруг, травма?) ни те ни другие не должны. Цена победы для обеих команд примерно одинакова. Но цена поражения может оказаться разной, и тут «Локомотив» — в более уязвимом положении.

Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

Для Николича сейчас гораздо важнее, чем для Семака, поднять что-то над головой. Тренер «Зенита» все всем доказал, тогда как серб по-прежнему в начале пути — тень Семина еще его накрывает. Удержавшись на втором месте по итогам прошлого сезона, Марко немного укрепил свои позиции, но поражение в Суперкубке может откатить ситуацию на момент назначения. Снова пойдут разговоры, что Лига чемпионов (да и вообще все хорошее) это наследие Семина, а все плохое — дело рук Николича.

Похоже, что и самому Марко такой расклад поднадоел. Он постоянно вынужден оправдываться за то, что пришел на место Семина. В его интервью сквозит раздражение, когда речь заходит о прошлом, и он говорит: футбол это не про историю, давайте говорить о настоящем.

Локомотив (Москва) Все о команде

Что ж, настоящее «Локо» это матч с «Зенитом». Если Николич победит, он, конечно, еще не сменит семинскую повестку, но сделает важный шаг для подготовки своей. И этот шаг будет эффективнее любых интервью. Ведь бой с тенью Юрия Палыча может истрепать Николича еще до старта Лиги чемпионов.