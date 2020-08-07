Все те же лица. «Локомотив» и «Зенит» четвертый раз разыграют Суперкубок России по футболу

Источник: РИА "Новости"

После возобновления сезона-2019/20 количество болельщиков на матчах чемпионата России ограничили до 10% от вместимости стадиона. В начале июля мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 1 августа число зрителей на спортивных соревнованиях в столице может быть увеличено до 50%. Как сообщили ТАСС в пресс-службе РПЛ, принято решение во время Суперкубка заполнить «ВЭБ-Арену» на 25%. Это сделано для соблюдения требований социального дистанцирования.

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Максимальная вместимость «ВЭБ-Арены», которая является домашним стадионом московского ЦСКА, составляет 30 457 зрителей. В пятницу за матчем с участием «Зенита» и «Локомотива» будут наблюдать около 7,6 тыс. болельщиков. Как сообщил ТАСС генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев, в Москву приедут не менее 2,5 тыс. фанатов команды. В пресс-службе «Локомотива» озвучили аналогичные цифры относительно своих болельщиков.

Футбол Суперкубок России 2020 7.08.2020, 19:00 Зенит - Локомотив -

На матче будет работать бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым.

При его судействе «Зенит» провел 35 матчей, одержав 24 победы, девять раз сыграв вничью и потерпев два поражения. В качестве главного арбитра 41-летний рефери работал на 29 играх «Локомотива». В этих встречах железнодорожники одержали 11 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели восемь поражений.

При этом Вилков пять раз работал на матчах между предстоящими соперниками.

Дважды сильнее был «Зенит», одну победу одержал «Локомотив», еще две встречи завершились вничью. В 2019 году арбитр входил в бригаду рефери в качестве запасного судьи на матч за Суперкубок России. Тогда «Локомотив» победил со счетом 3:2.

Кадровые изменения

Трансферное окно в России открылось 26 июля, однако составы «Зенита» и «Локомотива» успели претерпеть изменения. Клуб из Санкт-Петербурга покинули капитан команды Бранислав Иванович, защитник Игорь Смольников, полузащитник Олег Шатов и нападающий Александр Кокорин. Единственным новичком стал 31-летний защитник Деян Ловрен. Он в составе английского «Ливерпуля» выиграл Лигу чемпионов (2018/19) и стал чемпионом Англии (2019/20), а в 2018 году со сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира в России.

«Локомотив» летом расстался с четырьмя футболистами — истекли контракты у перуанского нападающего Джефферсона Фарфана и защитника Тимофея Маргасова, а чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Бенедикт Хёведес и российский полузащитник Александр Коломейцев завершили карьеры. Новичками стали 18-летний узбекский полузащитник «Пахтакора» Жасур Жалолиддинов и 25-летний воспитанник «Локомотива» Виталий Лысцов, последним клубом которого были самарские «Крылья Советов».

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При этом в Москву вернулся нападающий Федор Смолов, который вторую часть сезона провел в испанской «Сельте» (14 матчей, два гола — в ворота мадридского «Реала» и «Барселоны»).

Главные тренеры команд Сергей Семак и Марко Николич подходят к игре за первый трофей нового сезона без серьезных кадровых потерь. За «Зенит» из-за травмы, полученной в концовке прошлого чемпионата, не сможет сыграть вратарь Андрей Лунев. У «Локомотива» единственной потерей является защитник Борис Ротенберг, который из-за разрыва крестообразной связки не выходил на поле с декабря 2018 года.

История Суперкубка России

Матчи за Суперкубок России проводятся с 2003 года, предстоящий розыгрыш станет 18-м в истории. Рекордсменом по числу побед является ЦСКА, выигрывавший трофей семь раз. «Зенит» становился победителем четыре раза, «Локомотив» — трижды, казанский «Рубин» — дважды, московский «Спартак» — один раз. Участвовавшие в этом турнире по разу грозненский «Терек» и «Ростов» не выигрывали трофей.

«Зенит» и «Локомотив» ранее три раза оспаривали титул — в 2008 и 2015 годах побеждали петербуржцы, а в 2019 году сильнее были москвичи. Ни одна другая пара не встречалась в игре за Суперкубок чаще. Второе место по этому показателю делят игры ЦСКА против «Спартака» и «Зенита» (по три раза), третье — матчи армейцев с «Локомотивом» и «Рубином» (по два раза). По разу в борьбе за трофей сходились «Локомотив» и «Терек», «Зенит» и «Рубин», ЦСКА и «Ростов», а также «Спартак» и «Локомотив».

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Встреча 12-й раз в истории пройдет в Москве. Ранее игры за Суперкубок России принимали стадионы «Локомотив» и «Лужники» (по пять раз), а также «ВТБ-Арена» (один раз).

Локомотив (Москва) Все о команде