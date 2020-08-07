Новый логотип «Тамбова» оказался похож на эмблему канадской регбийной команды: фото

«Привет, “Тамбов”! Я логотип регбийной команды “Волчья Стая из Торонто” (Toronto Wolfpack), и у меня к тебе есть некоторые вопросики», — написал телеграм-канал Pitch Invasion, в котором было опубликовано изображение эмблемы канадского клуба.