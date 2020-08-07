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11:27 (мск), источник: Sport24

Новый логотип «Тамбова» оказался похож на эмблему канадской регбийной команды: фото

В четверг, 6 августа, клуб российской Премьер-Лиги «Тамбов» представил свой новый логотип и фирменный стиль, разработанный студией спортивного дизайна Quberten.

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В соцсетях заметили сходство нового логотипа «Тамбова» с эмблемой канадской регбийной команды Toronto Wolfpack.

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Российская Премьер-Лига

«Привет, “Тамбов”! Я логотип регбийной команды “Волчья Стая из Торонто” (Toronto Wolfpack), и у меня к тебе есть некоторые вопросики», — написал телеграм-канал Pitch Invasion, в котором было опубликовано изображение эмблемы канадского клуба.

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На сходство логотипа «Тамбова» со своей эмблемой в итоге обратили внимание и в Toronto Wolfpack, сделав соответствующую запись в твиттере.

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