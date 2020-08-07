Новый логотип «Тамбова» оказался похож на эмблему канадской регбийной команды: фото
В четверг, 6 августа, клуб российской
В четверг, 6 августа, клуб российской
В соцсетях заметили сходство нового логотипа «Тамбова» с эмблемой канадской регбийной команды Toronto Wolfpack.
«Привет, “Тамбов”! Я логотип регбийной команды “Волчья Стая из Торонто” (Toronto Wolfpack), и у меня к тебе есть некоторые вопросики», — написал
На сходство логотипа «Тамбова» со своей эмблемой в итоге обратили внимание и в Toronto Wolfpack, сделав соответствующую запись в твиттере.