Клубы ждут зрителей. Сколько фанатов смогут принять стадионы РПЛ в новом сезоне
Рассказываем о том, какое максимальное число болельщиков сможет побывать на аренах на старте сезона-2020/21.
Рассказываем о том, какое максимальное число болельщиков сможет побывать на аренах на старте сезона-2020/21.
Новый сезон в Тинькофф — Российской
9 июля мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, согласно которому московские стадионы с 1 августа смогут заполняться до 50% от общей вместимости с учетом соблюдения социального дистанцирования. Однако это не значит, что на домашние матчи «Спартака», ЦСКА, «Локомотива» и «Динамо» смогут приходить более 22 тыс., 15 тыс., 14 тыс. и 12,5 тыс. болельщиков соответственно. Ключевой в опубликованном чуть меньше месяца назад документе является формулировка «с учетом соблюдения социального дистанцирования». Это значит, что в столице стадионы смогут заполняться не более чем на 25%. Количество болельщиков, которые смогут приходить на игры, определялось клубами после консультаций с московским Роспотребнадзором.
В регионах эпидемиологическая обстановка оценивается как менее благоприятная,
При этом максимально разрешенное количество болельщиков на трибунах стадиона может меняться в зависимости от рекомендаций региональных отделений Роспотребнадзора, и собранные в этом материале цифры, актуализированные по состоянию на старт сезона, окажутся устаревшими к третьему туру, когда первые домашние игры проведут петербургский «Зенит», «Краснодар» и грозненский «Ахмат».
67 800
«РЖД-Арена» — «Локомотив» (Москва)
«Краснодар» (Краснодар) — «Краснодар»
Андрей Михайлов