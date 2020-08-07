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10:30 (мск), источник: ТАСС

Клубы ждут зрителей. Сколько фанатов смогут принять стадионы РПЛ в новом сезоне

Рассказываем о том, какое максимальное число болельщиков сможет побывать на аренах на старте сезона-2020/21.

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Источник: РИА "Новости"

Новый сезон в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) стартует в субботу. В предстоящем розыгрыше чемпионата России продолжат действовать ограничения, связанные с пандемией коронавируса, из-за чего число болельщиков на трибунах стадионов будет ограничено.

Российская Премьер-Лига

9 июля мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, согласно которому московские стадионы с 1 августа смогут заполняться до 50% от общей вместимости с учетом соблюдения социального дистанцирования. Однако это не значит, что на домашние матчи «Спартака», ЦСКА, «Локомотива» и «Динамо» смогут приходить более 22 тыс., 15 тыс., 14 тыс. и 12,5 тыс. болельщиков соответственно. Ключевой в опубликованном чуть меньше месяца назад документе является формулировка «с учетом соблюдения социального дистанцирования». Это значит, что в столице стадионы смогут заполняться не более чем на 25%. Количество болельщиков, которые смогут приходить на игры, определялось клубами после консультаций с московским Роспотребнадзором.

Во время загрузки произошла ошибка.

В регионах эпидемиологическая обстановка оценивается как менее благоприятная, из-за чего максимальное количество зрителей на матчах РПЛ останется неизменным по сравнению с летней частью сезона-2019/20. Исключениями в этом списке стали новички премьер-лиги — волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки».

При этом максимально разрешенное количество болельщиков на трибунах стадиона может меняться в зависимости от рекомендаций региональных отделений Роспотребнадзора, и собранные в этом материале цифры, актуализированные по состоянию на старт сезона, окажутся устаревшими к третьему туру, когда первые домашние игры проведут петербургский «Зенит», «Краснодар» и грозненский «Ахмат».

«Газпром-Арена» — «Зенит» (Санкт-Петербург)
Источник: РИА

67 800

Вместимость стадиона на матчах РПЛ
6 780*
Максимально разрешенное число болельщиков на старте сезона-2020/21

* По информации ТАСС, клуб ждет получения документов, которые позволят увеличить вместимость.

«РЖД-Арена» — «Локомотив» (Москва)

Источник: РИА "Новости"
28 800

«Краснодар» (Краснодар) — «Краснодар»

Источник: РИА
34 089
Вместимость стадиона на матчах РПЛ
3 409
Максимально разрешенное число болельщиков на старте сезона-2020/21

«ВЭБ-Арена» (Москва) — ЦСКА
Источник: РИА "Новости"
30 457
Вместимость стадиона на матчах РПЛ
7 614
Максимально разрешенное число болельщиков на старте сезона-2020/21

«Ростов-Арена» (Ростов-на-Дону) — «Ростов»
Источник: РИА
45 000
Вместимость стадиона на матчах РПЛ
11 250*
Максимально разрешенное число болельщиков на старте сезона-2020/21

* По информации ТАСС

«ВТБ-Арена» (Москва) — «Динамо»
Источник: РИА "Новости"
25 716
Вместимость стадиона на матчах РПЛ
6 429
Максимально разрешенное число болельщиков на старте сезона-2020/21

«Открытие-Арена» (Москва) — «Спартак»
Источник: РИА
44 517
Вместимость стадиона на матчах РПЛ
11 129
Максимально разрешенное число болельщиков на старте сезона-2020/21

«Арсенал» (Тула) — «Арсенал»
Источник: РИА "Новости"
19 241
Вместимость стадиона на матчах РПЛ
1 924
Максимально разрешенное число болельщиков на старте сезона-2020/21

«Нефтяник» (Уфа) — «Уфа»
Источник: РИА "Новости"
15 132
Вместимость стадиона на матчах РПЛ
1 513
Максимально разрешенное число болельщиков на старте сезона-2020/21

«Ак Барс Арена» (Казань) — «Рубин»
Источник: РИА "Новости"
45 093
Вместимость стадиона на матчах РПЛ
4 509
Максимально разрешенное число болельщиков на старте сезона-2020/21

«Екатеринбург-Арена» (Екатеринбург) — «Урал»
Источник: РИА "Новости"
27 000
Вместимость стадиона на матчах РПЛ
2 700
Максимально разрешенное число болельщиков на старте сезона-2020/21

«Фишт» (Сочи) — «Сочи»
Источник: РИА "Новости"
43 700
Вместимость стадиона на матчах РПЛ
4 370
Максимально разрешенное число болельщиков на старте сезона-2020/21

«Ахмат-Арена» (Грозный) — «Ахмат»
Источник: РИА
30 020
Вместимость стадиона на матчах РПЛ
3 002
Максимально разрешенное число болельщиков на старте сезона-2020/21

«Мордовия-Арена» (Саранск) — «Тамбов»
Источник: РИА
44 149
Вместимость стадиона на матчах РПЛ
4 415
Максимально разрешенное число болельщиков на старте сезона-2020/21

«Волгоград-Арена» (Волгоград) — «Ротор»
Источник: РИА "Новости"
45 568
Вместимость стадиона на матчах РПЛ
11 392
Максимально разрешенное число болельщиков на старте сезона-2020/21

«Арена-Химки» (Химки) — «Химки»
Источник: РИА "Новости"
18 636
Вместимость стадиона на матчах РПЛ
5 591
Максимально разрешенное число болельщиков на старте сезона-2020/21

Андрей Михайлов

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