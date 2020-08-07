Клубы ждут зрителей. Сколько фанатов смогут принять стадионы РПЛ в новом сезоне

Источник: РИА "Новости"

Новый сезон в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) стартует в субботу. В предстоящем розыгрыше чемпионата России продолжат действовать ограничения, связанные с пандемией коронавируса, из-за чего число болельщиков на трибунах стадионов будет ограничено.

Российская Премьер-Лига Все о турнире

9 июля мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, согласно которому московские стадионы с 1 августа смогут заполняться до 50% от общей вместимости с учетом соблюдения социального дистанцирования. Однако это не значит, что на домашние матчи «Спартака», ЦСКА, «Локомотива» и «Динамо» смогут приходить более 22 тыс., 15 тыс., 14 тыс. и 12,5 тыс. болельщиков соответственно. Ключевой в опубликованном чуть меньше месяца назад документе является формулировка «с учетом соблюдения социального дистанцирования». Это значит, что в столице стадионы смогут заполняться не более чем на 25%. Количество болельщиков, которые смогут приходить на игры, определялось клубами после консультаций с московским Роспотребнадзором.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--be571791317210662e0b" data-vnd="be571791317210662e0b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=be571791317210662e0b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В регионах эпидемиологическая обстановка оценивается как менее благоприятная, из-за чего максимальное количество зрителей на матчах РПЛ останется неизменным по сравнению с летней частью сезона-2019/20. Исключениями в этом списке стали новички премьер-лиги — волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки».

При этом максимально разрешенное количество болельщиков на трибунах стадиона может меняться в зависимости от рекомендаций региональных отделений Роспотребнадзора, и собранные в этом материале цифры, актуализированные по состоянию на старт сезона, окажутся устаревшими к третьему туру, когда первые домашние игры проведут петербургский «Зенит», «Краснодар» и грозненский «Ахмат».

«Газпром-Арена» — «Зенит» (Санкт-Петербург)

Источник: РИА

67 800

Вместимость стадиона на матчах РПЛ

6 780* Максимально разрешенное число болельщиков на старте сезона-2020/21



* По информации ТАСС, клуб ждет получения документов, которые позволят увеличить вместимость.

«РЖД-Арена» — «Локомотив» (Москва)

Источник: РИА "Новости"

28 800

Вместимость стадиона на матчах РПЛ 7 200 Максимально разрешенное число болельщиков на старте сезона-2020/21

«Краснодар» (Краснодар) — «Краснодар»

Источник: РИА

34 089

Вместимость стадиона на матчах РПЛ

3 409 Максимально разрешенное число болельщиков на старте сезона-2020/21

«ВЭБ-Арена» (Москва) — ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

30 457

Вместимость стадиона на матчах РПЛ

7 614 Максимально разрешенное число болельщиков на старте сезона-2020/21

«Ростов-Арена» (Ростов-на-Дону) — «Ростов»

Источник: РИА

45 000

Вместимость стадиона на матчах РПЛ

11 250* Максимально разрешенное число болельщиков на старте сезона-2020/21



* По информации ТАСС

«ВТБ-Арена» (Москва) — «Динамо»

Источник: РИА "Новости"

25 716

Вместимость стадиона на матчах РПЛ

6 429 Максимально разрешенное число болельщиков на старте сезона-2020/21

«Открытие-Арена» (Москва) — «Спартак»

Источник: РИА

44 517

Вместимость стадиона на матчах РПЛ

11 129 Максимально разрешенное число болельщиков на старте сезона-2020/21

«Арсенал» (Тула) — «Арсенал»

Источник: РИА "Новости"

19 241

Вместимость стадиона на матчах РПЛ

1 924 Максимально разрешенное число болельщиков на старте сезона-2020/21

«Нефтяник» (Уфа) — «Уфа»

Источник: РИА "Новости"

15 132

Вместимость стадиона на матчах РПЛ

1 513 Максимально разрешенное число болельщиков на старте сезона-2020/21

«Ак Барс Арена» (Казань) — «Рубин»

Источник: РИА "Новости"

45 093

Вместимость стадиона на матчах РПЛ

4 509 Максимально разрешенное число болельщиков на старте сезона-2020/21

«Екатеринбург-Арена» (Екатеринбург) — «Урал»

Источник: РИА "Новости"

27 000

Вместимость стадиона на матчах РПЛ

2 700 Максимально разрешенное число болельщиков на старте сезона-2020/21

«Фишт» (Сочи) — «Сочи»

Источник: РИА "Новости"

43 700

Вместимость стадиона на матчах РПЛ

4 370 Максимально разрешенное число болельщиков на старте сезона-2020/21

«Ахмат-Арена» (Грозный) — «Ахмат»

Источник: РИА

30 020

Вместимость стадиона на матчах РПЛ

3 002 Максимально разрешенное число болельщиков на старте сезона-2020/21

«Мордовия-Арена» (Саранск) — «Тамбов»

Источник: РИА

44 149

Вместимость стадиона на матчах РПЛ

4 415 Максимально разрешенное число болельщиков на старте сезона-2020/21

«Волгоград-Арена» (Волгоград) — «Ротор»

Источник: РИА "Новости"

45 568

Вместимость стадиона на матчах РПЛ

11 392 Максимально разрешенное число болельщиков на старте сезона-2020/21

«Арена-Химки» (Химки) — «Химки»

Источник: РИА "Новости"

18 636

Вместимость стадиона на матчах РПЛ

5 591 Максимально разрешенное число болельщиков на старте сезона-2020/21